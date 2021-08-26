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Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere - Son Dakika

Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere

26.08.2021 10:54

Zamanla artan sıcaklıklar, azalan yağış oranı ve yanlış uygulamalar nedeniyle birkaç yıl içinde Ortadoğu'nun birçok yeri yaşama elverişli olmayacak. Sınırımızın sadece 50 kilometre uzağındaki bir gölün son 20 yıldaki değişimi bu durumun en büyük göstergelerinden biri.

Artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve yanlış uygulamalarla birkaç yıl içinde Ortadoğu'nun birçok yeri yaşanamaz hale gelecek. Sınırımızın 50 kilometre uzağındaki bir gölün son 20 yıldaki değişimi bu sorunun en net göstergelerinden biri.

ORTADOĞU'NUN EN BÜYÜĞÜYDÜ

Urmiye Gölü bundan sadece 20 yıl önce Ortadoğu'nun en büyük gölüydü. İran'ın en önemli turistik merkezlerinden biri olan gölün kıyıları oteller ve restoranlarla doluydu. Gölün üzerindeki adaların arasında düzenlenen tekne turlarıyla turistler bu güzelliğin keyfini çıkarıyordu.

Bir dönem Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, şimdilerde haritadan silinmek üzere

TEKNELER TUZA SAPLANMIŞ HALDE YATIYOR

İsteyenler gölün tuzlu sularında yüzüyor, isteyenler de şifalı olduğuna inanılan çamurlarında sağlık arıyordu. Bugün Urmiye bir göl değil, neredeyse tamamen kurumuş bir tuz çölü. 20 yıl evvel adaların arasında dolanan tekneler de tuza saplanmış halde pas içinde yatıyor.

Bir dönem Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, şimdilerde haritadan silinmek üzere

HARİTADAN SİLİNEBİLİR

Urmiye Gölü, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alıyor. Adını Türkiye sınırına sadece 50 kilometre mesafede bulunan Urmiye şehrinden alıyor. Batı Azerbaycan Çevre Koruma Bakanlığı'nın verilerine göre 90'lı yıllarda yüzölçümü 5400 kilometrekare olan göl bugün 2500 kilometrekareye kadar küçülmüş durumda. Böyle giderse tamamen kuruyup haritalardan silinmesinden endişe ediliyor.

Bir dönem Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, şimdilerde haritadan silinmek üzere

ORTADOĞU İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Üstelik bu sorun sadece Urmiye Gölü'ne ya da İran'a özgü de değil ne yazık ki… Ortadoğu'nun genelinde su tükeniyor. Yoğun kuraklık ve insanın yaşayamayacağı seviyede yüksek sıcaklıklarla boğuşan bölgeyi, suyun yanlış yönetimi ve aşırı kullanımı da düşünüldüğünde oldukça zor günler bekliyor.

Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere

Azerbaycan, Orta Doğu, Urmiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son hali içler acısı! Ortadoğu'nun en büyük gölü olan Urmiye Gölü, haritadan silinmek üzere - Son Dakika


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