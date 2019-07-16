Son hedik ustası toprağa verildi
3 saat önce
Ordu'da yarım asırdır kar ayakkabısı yapan ve mesleğinin son temsilcisi olan Salih Çapa, toprağa verildi.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
'da yarım asırdır kar ayakkabısı yapan ve mesleğinin son temsilcisi olan Salih Çapa, toprağa verildi. Kabadüz
ilçesi Turnalık Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Salih Çapa, yaptığı kar ayakkabısı hediklerle ve yardımsever kişiliğiyle tanınan sevilen kişiydi.
Dün hayatını kaybeden Çapa, Turnalık Camisi'nde öğle namazdan sonra kılınan cenaze namazının ardından dualar ile son yolculuğuna uğurlandı. - ORDU
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