Son iki haftada 122 kilometre yol yapıldı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi son iki hafta içerisinde 17 ilçede toplam 122 kilometre yol yaptı.



Samsun genelinde 2020 yılı sonuna kadar hedeflenen 1100 kilometre yol yapımı için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gece-gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlı günlerde olumsuz etkilenen ekipler, son iki hafta içerisinde yoğun bir mesai yaparak 122 kilometre yolu hizmete açtı. Vezirköprü'den Terme'ye, Havza'dan Yakakent'e kadar 17 ilçede sathi kaplama, sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları yapan ekipler, dar olan yollarda da genişletme ve alt yapı hizmetlerini gerçekleştiriyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in " Samsun Türkiye'de yol problemi olmayan kentlerden biri haline gelecek" sözü ile tüm ilçelere eşit hizmet götüren ekipler, 1100 kilometre yolu yıl sonuna kadar tamamlayacak.



Mevsim şartlarını da dikkate alarak her geçen gün temposunu artıran Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, uzun yıllar yol çalışması bekleyen kırsal mahallelerden kent merkezindeki en işlek noktalara kadar hemen her sokakta çalışmalar yapıyor.



Havza belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahalle yollarında devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan Dereköy Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmalarını incelediler ve yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Özdemir, "Büyükşehir Belediyesi ile koordineli ve iş birliği içinde ilçe merkezi asfalt çalışmalarımıza başladık. Burada yaklaşık 3 bin 400 metre asfaltlama çalışması yapılacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ilçemize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN