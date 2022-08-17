Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki haftada il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulamalarda: 20 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 5 gram toz esrar, 8 gram bonzai, 38 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu ticareti yapma suçlamaları ile 31 kişi hakkında işlem yapıldı. 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika

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