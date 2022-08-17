Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika
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Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

17.08.2022 14:36
Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Son iki haftada uyuşturucuya yönelik suçlardan işlem yapılan 31 kişiden 4'ü adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son iki haftada uyuşturucuya yönelik suçlardan işlem yapılan 31 kişiden 4'ü adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki haftada il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulamalarda: 20 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 5 gram toz esrar, 8 gram bonzai, 38 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu ticareti yapma suçlamaları ile 31 kişi hakkında işlem yapıldı. 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika
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