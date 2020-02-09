Son iki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye "güvenli sürüş" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son iki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye 'güvenli sürüş' eğitimi verildi - Son Dakika

Son iki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye "güvenli sürüş" eğitimi verildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En Çok Kaza Yapan Araç Sürücülere Yönelik Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi" kapsamında son iki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi.

Son iki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En Çok Kaza Yapan Araç Sürücülere Yönelik Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi" kapsamında son iki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi.


Türkiye'de karayolu trafik güvenliğinin sağlanması, ülke genelindeki trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan can kaybı ve yaralanmaların en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, 2018'de "En Çok Kaza Yapan Araç Sürücülere Yönelik Güvenli Sürüş Kuralları Eğitim Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda, ülke genelinde en çok kazaya karışan sürücülere ait bilgiler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden temin edildi ve söz konusu sürücüler eğitimlere alındı.


Gece gündüz sürüş teknikleri, temel manevra gibi teorik eğitimler verildi


Eğitimlerde, temel trafik kuralları, gece ve gündüz sürüş teknikleri, frenleme ve yakın takip kuralları, yorgun ve uykusuz araç kullanmanın trafik güvenliğine etkisi, temel manevra kuralları gibi konularda sürücülere teorik eğitimler verildi.


Yine eğitimlerde sürücülere, daha önce meydana gelen örnek kaza görüntüleri izletilerek bilinçlenmeleri sağlandı.


Geçen yıl 3 bin 50 sürücü güvenli sürüş eğitimlerinden yararlandı


Projenin başladığı yıl 2 bin 701 sürücüye eğitim verildi. 2019'da ise İstanbul'da 2 bin 60, İzmir'de 342, Bursa'da 114, Kocaeli'de 242, Antalya'da 17, Adana'da 29, Sakarya'da 51, Tekirdağ'da 17, Samsun'da 137 ve Konya'da 41 olmak üzere 3 bin 50 sürücüye "güvenli sürüş" eğitimi verildi. Bu yıl da proje kapsamında en çok kaza yapan sürücülere "güvenli sürüş" eğitimleri verilmeye devam edilecek. - ANKARA

Türkiye, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
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