Son iki yılda enerji ve tabii kaynaklar - Son Dakika

Son iki yılda enerji ve tabii kaynaklar

Son iki yılda enerji ve tabii kaynaklar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılında, iki yıldır bünyesinde yapılan enerji ve tabii kaynaklara ilişkin yatırımları paylaştı.

Son iki yılda enerji ve tabii kaynaklar

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılında, iki yıldır bünyesinde yapılan enerji ve tabii kaynaklara ilişkin yatırımları paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılında, iki yıldır bünyesinde yapılan enerji ve tabii kaynaklara ilişkin yatırımları resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Petrol ve doğal gaz, elektrik ve maden gibi çalışmalara ilişkin verilerin paylaşıldığı videolar'da, konuya ilişkin veriler yer aldı.

Elektrik

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılında enerji ve tabii kaynaklar- Elektrik" başlığı ile paylaşılan video'da; Elektrik sektöründe yapılan toplam yatırımın 72 Milyar TL, üretimin 51,5 Milyar TL, dağıtımın 15 milyar TL, iletimin 5,5 Milyar TL olduğu belirtildi. Üretilen elektriğin yüzde 59'unun yerli, yüzde 42'sinin de yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği paylaşıldı. Ayrıca paylaşılan verilere göre; son iki yılda 229 lisanslı, bin 784 lisanssız olmak üzere toplam 2013 santral devreye girdi. Devreye giren santrallerin yüzde 97,2'si yenilenebilir enerji kaynaklı, devreye alınan kapasitenin yüzde 83'ü yerli, yüzde 71'i yenilenebilir enerji kaynaklı oldu.

Son iki yılda güneşten bin 547 MW, hidroelektrikten bin 443 MW, Rüzgardan bin 226 MW, Doğal Gazdan bin 42 MW, Linyitten (Yerli) 845 MW, Jeotermalden 370 MW, biyokütleden 343 MW, ithal Kömürden 138 MW devreye alınan kurulu gücün bulunduğu belirtildi.

Enerji verimliliğine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı video'da enerji verimliliği kümülatif tasarrufunun 960 milyon dolar, sağlanan enerji tasarrufunun 2 bin 774 KTEP, hedeflerde gerçekleşme oranının ise yüzde 112 olduğu kaydedildi.

Petrol ve doğal gaz

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılında enerji ve tabii kaynaklar- Petrol ve doğal gaz" başlığı ile paylaşılan video'da ise 7 derin deniz sondajı yapıldığı, 241 kara sondajı yapıldığı, yurt içi ve yurt dışı toplam günlük üretim 153 bin varile ulaştığı belirtildi. Ayrıca, 126,1 milyon varil petrol eşdeğeri üretim yapıldığı, 2019'da 47,9 milyon VPE üretimle 1954'ten bu yana en yüksek toplam üretim gerçekleştirildiği belirtildi. Verilere göre; 48 milyon VPE yeni rezerv eklendi. 2019 yılında 17,12 milyon VPE hidrokarbon üretimiyle son 20 yılın en yüksek yurt içi üretimi yapıldı. Yüzde 20 oranında artan yerli ve milli imalat kullanımıyla 62 milyon TL tasarruf sağlandı.

Bakanlık, doğal gaza ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre; toplam abone sayısı Nisan 2020'de 16 milyon 65 bin 61'e ulaştı. Doğal gaza erişim sağlayan toplam nüfus Nisan 2020 itibariyle 66 milyon 718 bin 518'e ulaştı. Temmuz 2020 itibariyle 551 ilçeye doğal gaz arzı sağlandı.

Sisteme günlük doğal gaz giriş kapasitesi Temmuz 2020 itibariyle 339 milyon Sm3'e ulaştı. Ayrıca, depolama kapasitesi Temmuz 2020 itibariyle 3,54 milyar Sm3'e, LNG giriş kapasitesi Temmuz 2020 itibariyle 133 milyona ulaştı. Boru hatları uzunluğu Temmuz 2020 itibariyle 18 bin 416 km'ye ulaştı.

Öte yandan, dünyanın en büyük gemiden gemiye LNG aktarım operasyonu gerçekleştirildi. BOTAŞ LNG Terminali'nden kara tankeriyle ilk defa LNG ihracatı yapıldı. Ham petrol ve doğal gaz boru hatları ile tesislerin farklı tehditlerden korunmasına yönelik teknolojiye dayalı Entegre Güvenlik Sistemi devreye alındı.

Maden

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılında enerji ve tabii kaynaklar- Maden" başlığı ile paylaşılan video'da ise şu bilgiler yer aldı:

"Altın üretimi 2019'da 38 tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Denetlenen maden ruhsatı sayısı 2019'da 8 bin 602'ye ulaştı. E-Maden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı hizmetler içerisinde en fazla işlem yapılan servis oldu. 2020 Haziran itibariyle petrol ruhsat sayısı 469 oldu. Toplamda 162 petrol arama ruhsatı verildi. Açılan 303 kara kuyusunda 157 petrol, 18 gaz keşfi yapıldı. 7 ankonvansiyonel kuyu açıldı. 2016 - 2017 dönemine göre deniz alanlarında son iki yılda yapılan 3B (üç boyutlu) sismik veri toplama faaliyetlerinde yüzde 43, 2B (iki boyutlu) sismik veri toplama faaliyetlerinde yüzde 300 artış sağlandı. Derin deniz aramalarının yüzde 40'ı son 2 yılda yapıldı. 2016 - 2017 dönemine göre kara alanlarında son iki yılda yapılan 3B (üç boyutlu) sismik veri toplama faaliyetlerinde yüzde 16, 2B (iki boyutlu) sismik veri toplama faaliyetlerinde 8 kat artış yaşandı.

2020 Temmuz itibariyle MTA toplam maden ruhsat sayısının 812'ye ulaştığı, MTA'nın son iki yılda yaptığı toplam sondaj miktarının ise 2,3 milyon metreye ulaştığı belirtildi. Verilere göre; MTA'nın 2019'da yaptığı toplam analiz sayısı 611 bin 496'ya ulaştı. Havadan jeofizik operasyonla 920 bin kilometre kare tarandı. 18'i manyetik, 54'ü radyometri toplam 72 harita hazırlandı.

MTA'nın Sudan, Özbekistan ve Nijer'de toplam 8 maden ruhsatında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, Türkiye Jeokimya Atlası tamamlandı ve 182 yeni ruhsat sahası belirlendi.

Bor'a ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı video'da; Eti Maden'in son iki yıl rekorlarına ilişkin rafine bor üretiminin 2,43 milyon ton, toplam bor ürünleri satışının 2 bin 447 bin ton, toplam bor ürünleri ihracatının 2 bin 370 bin ton, toplam satış gelirinin 1,01 milyar dolar, toplam ihracat gelirinin 989 milyon dolar, dünya bor pazar payının ise yüzde 58 olduğu kaydedildi. Ayrıca, AR-GE faaliyetlerine ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Son iki yılda enerji ve tabii kaynaklar

Maden, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son iki yılda enerji ve tabii kaynaklar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Libya vurgusu öne çıktı Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Başsavcılık'tan "savcı intihar girişiminde bulundu" iddialarına yalanlama geldi Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den gelen teklifi ailevi nedenden dolayı reddettiğini açıkladı Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı         
15:24
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı         
14:53
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti         
14:25
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu         
14:17
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak         
13:13
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı         
12:48
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti         
11:56
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor         
11:14
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor         
11:09
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi         
10:07
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi         
09:48
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı         
09:48
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı         
09:15
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor         
08:21
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı         
23:39
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 19:18:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son iki yılda enerji ve tabii kaynaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei