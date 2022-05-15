Son kalan bluz için saç saça kavga ettiler: İşte o görüntüler - Son Dakika
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Son kalan bluz için saç saça kavga ettiler: İşte o görüntüler

15.05.2022 10:26

İstanbul Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinde son kalan bluz için iki kadın arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırıldı.

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda "crop" adı verilen bir bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma başladı.

SAÇ BAŞA KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR

İki tarafında pes etmediği bluz olayı çok geçmeden kavgaya dönüşerek kadınlar saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan mağazanın içinde birbirine saldıran kadınlar, güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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alışveriş, Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son kalan bluz için saç saça kavga ettiler: İşte o görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son kalan bluz için saç saça kavga ettiler: İşte o görüntüler - Son Dakika
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