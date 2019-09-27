İnanç, son 2 asırda Türk aile yapısıyla oynandığını ifade ederek "Son kale aile" mesajı verdi.

İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliği ile düzenlediği "Evlilik Okulu" programı, Perşembe akşamı Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç'ın "Huzurlu Yuva Mutlu Aile" semineri ile başladı. 20.30'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen seminere, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Yüzlerce vatandaş, Hayati İnanç'ın seminerini takip etmek için salona akın etti.

Programı Yenişehir Kaymakamı İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri de takip etti. Yoğun kalabalık nedeniyle vatandaşların bir kısmı sahneye alınırken, Hayati İnanç da 20.30 itibariyle sahnedeki yerini alarak aile kurumunun önemine vurgu yapan yaklaşık 1 buçuk saatlik seminerini gerçekleştirdi.

2 ASIR ÖNCE TÜRK AİLE YAPISINI HEDEF ALDILAR

Salondaki vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasını zaman zaman hikayeler ve şiirlerle süsleyen İnanç, 2 asır önce batılı toplumların Türk aile yapısını bozmak için girişimlere başladığını dile getirdi. İnanç, "Bundan tam 199 yıl önce, 1820 senesinde Sultan 2. Mahmud tahtta iken İstanbul'da Fatih Camisinin altında bulunan Fener Patrikanesinin başındaki Patrik Gregorios, Rus Çarına bir mektup yazdı. Mektupta dedi ki; 'Bunları tanıyamadığınız için nasıl yeneceğinizi bilmiyorsunuz.' Bunlar dediği biziz, Türkler. 'Bunlar acayip insanlardır, 3 noktadan bunlarla uğraşmanız lazım' dedi. 'Mermi yakmanıza gerek yok. Öldürüyorsunuz yine geliyorlar. Öldürdükleriniz zaten şerefle ölüyor. Bunları silahla korkutamazsınız. Ve aile yapıları çok sağlamdır, aileyi yıkmadan Türk'e asla bir şey yapamazsınız. Bunu başarın' dedi ve harekete geçti karşı taraf" diye konuştu.

SON KALE AİLE

Son kalenin aile olduğuna vurgu yapan İnanç, "Son 2 asırdır neler olduğunu da herkes görüyor. Ayan beyan ortada. Son kale aile. Bunu da ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama ben bu millete güveniyorum şahsen. Bir sendeleme, tökezleme oluyor ama her şey aslına rücu eder. İnşallah çok ağır bir tokat yemeden, gazaba uğramadan, rahmetiyle terbiye olarak bunu atlatırız" dedi. Seminer sonunda Hayati İnanç aynı ilgi ve kalabalık arasında vatandaşlar selamlayarak sahneden indi.

EVLİLİK OKULU KAYITLARI VE PROGRAMI

Öte yandan, İnegöl Belediyesi ve AHİD işbirliği ile düzenlenen Evlilik Okulu programları için kayıt formları seminer çıkışında vatandaşlara dağıtıldı. 27 Eylül Cuma (bugün) itibarı ile kayıtları başlayacak olan Evlilik Okulunun kayıtları 4 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. 04 Ekim Cuma akşamı saat 20.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu'nun "Eşlerin Birbirlerine Karşı Hak Ve Vazifeleri" konulu seminerle ilk eğitim başlayacak. Tüm seminerler, takip eden her Cuma akşamı aynı saatte Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda yapılacak. Her hafta alanında uzman birbirinden değerli konuşmacıların farklı konularda seminer verecekleri programda, 06 Aralık Cuma akşamı çiftler arasında sınav yapılacak. Dereceye giren çiftlere hediyeleri ve tüm katılımcılara sertifikaları 13 Aralık Cuma akşamı verilecek. Evlilik Okuluna sözlü, nişanlı veya evli çiftler katılabilecek.