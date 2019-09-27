Son kale âile

İnegöl Belediyesi'nin AHİD iş birliği ile gerçekleştirdiği "Evlilik Okulu" programı, bu yıl edebiyatçı Hayati İnanç'ın "Huzurlu yuva mutlu aile" semineri ile başladı. İnanç, son 2 asırda Türk aile yapısıyla oynandığını ifade ederek "Son kale aile" mesajı verdi.



İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliği ile tertiplediği "Evlilik Okulu" programı başladı. Edebiyatçı Hayati İnanç tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konferansa ilçe halkının ilgisi büyük oldu. Yüzlerce vatandaş, Hayati İnanç'ı takip etmek için salona akın etti.



Programı Yenişehir Kaymakamı İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve protokol mensupları da dinledi. Konuşmasını zaman zaman hikayeler ve şiirlerle süsleyen İnanç, 2 asır önce batılı toplumların Türk aile yapısını bozmak için harekete geçtiğine dikkat çekerek, "Bundan tam 199 yıl önce, 1820 senesinde Sultan 2. Mahmud tahtta iken İstanbul'da Fatih Camiinin altında bulunan Fener Patrikanesinin başındaki Patrik Gregorios, Rus çarına bir mektup yazdı. Mektupta dedi ki; 'Bunları tanıyamadığınız için nasıl yeneceğinizi bilmiyorsunuz.' Bunlar dediği biziz, Türkler. 'Bunlar acayip insanlardır, 3 noktadan bunlarla uğraşmanız lazım' dedi. 'Mermi yakmanıza gerek yok. Öldürüyorsunuz, yine geliyorlar. Öldürdükleriniz zaten şerefle ölüyor. Bunları silahla korkutamazsınız. ve aile yapıları çok sağlamdır, aileyi yıkmadan Türk'e asla bir şey yapamazsınız. Bunu başarın' dedi ve harekete geçti karşı taraf" diye konuştu.



Son kalenin aile olduğuna vurgu yapan Hayati İnanç, "Son 2 asırdır neler olduğunu da herkes görüyor. Ayan beyan ortada. Son kale aile. Bunu da ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama ben bu millete güveniyorum şahsen. Bir sendeleme, tökezleme oluyor, lakin her şey aslına rücü eder. İnşallah çok ağır bir tokat yemeden, gazaba uğramadan, rahmetiyle terbiye olarak bunu atlatırız" dedi. - BURSA