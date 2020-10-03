"Son kale Haymana" - Son Dakika

"Son kale Haymana"

"Son kale Haymana" Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile bir araya geldi.

"Son kale Haymana"

ANKARA - Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile bir araya geldi. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı görüşmede, Sakarya Meydan Muhaberesi ve Haymana'nın kurtuluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin Haymana Belediyesi ile birlikte organize edilmesi kararlaştırıldı.

Yerli ve yabancı turistleri Başkent'e çekecek projelerin tanıtımı ve hayata geçirilmesi için harekete geçen Ankara Kent Konseyi, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek bu projelere destek veriyor.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Haymana'nın tarihi ve kültürel yapısının tanıtılması ile turizm olanaklarının artırılması için Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"Haymana'ya yakışır bir anma töreni düzenlenecek"

Kurtuluş Savaşı içinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türk Milletinin Viyana önlerinden başlayan geri çekilmesinin durduğu ve karşı taarruza geçildiği Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı kapsamında özel bir etkinlik programı hazırlayacaklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz" sözleriyle tarihi emri verdiği yerin Haymana ilçesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"337 yıl önce Viyana'dan başlayan geri çekilmenin durdurulduğu yer Milli Mücadelemizin kalbi ve son kalesi Haymana'dır. Dünya savaş tarihine geçen bu topraklar, bizler için de vatan olmamızın, özgür ve bağımsız olmamızın en büyük simgesidir. 2021'de Haymana'nın kurtuluşunun 100. yılında Başkent Ankara'ya yakışır bir anma töreninin hazırlığı içindeyiz. Haymana ilçemiz ayrıca 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kazı çalışması yapılmasının talimatını verdiği Gavur Kalesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Sadece bulunduğumuz bu bölge bile 500 bin turistin ilgisini çekebilecek bir cazibe noktasıdır. Ancak o zamandan günümüze kadar burada en ufak bir çalışma yapılmamış. Ankara Kent Konseyi olarak Haymana'da ve diğer ilçelerimizde yerli ve yabancı turistleri Başkentimize çekecek farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz. "

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Murat Atasoy, Haymana Ticaret Borsası Başkanı Fazlı Çınar, Haymana Ticaret Odası Başkanı Ercan Özkan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uzun, Sakarya Meydan Muhaberesi Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü Ömer Aygül, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özarslan, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Lale Özgenel ve Ceren Anadol katıldı.

Tarihi yerleri ziyaret

Kent Konseyi üyeleri, Sakarya Meydan Muharebesi'nin en önemli noktalarında biri olan Haymana'ya bağlı Mangal Dağı Şehitliği'nde ve Başkent'in turizm envanteri içinde yer alan Gavur Kalesi'nde de incelemelerde bulundu.

Heyetle birlikte incelemelerde bulunan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana'nın Başkent'in tarihi içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği yer Haymana. 10 bine yakın şehidimizin 5 bin 713'ü bu topraklarda yatıyor. Şu ana kadar 4 bin şehidimiz Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla mezarları tespit edildi ve anıt mezarları yapıldı. 'Hattı Müdafaa Yoktur, Sathı Müdafaa vardır' sözü Haymana'da söylenmiştir. Haymana'mız kahramanlık öyküleriyle her zaman anılacaktır. İnsanların bu vatanın nasıl kazanıldığı anlaması için buraları görmesi lazım" dedi.

Ankara'nın tüm paydaşları kentin ilçe ilçe tanıtılması için iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayarak, görüşlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Şevket Bülend Yahnici (Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Sözcüsü): "Milli Mücadele dediğimiz büyük ve kutsal savaşın zaferinin yaşandığı son noktadır burası. Polatlı ve Haymana milli mücadelede çok önemli ilçeler. Mangal Dağı Şehitliği milli mücadelenin son noktasıdır. Bundan sonra zafere gidilecektir. Ülkemizin bir daha böyle savaşlar yaşamaması hepimizin dileğidir. Biz milli mücadeleye inancın temsilcileri ve torunları olmaya devam edeceğiz."

-Ali Ayvazoğlu( Ankara il Kültür ve Turizm Müdürü): "Topyekün bir milletin savunmadan taarruza geçtiği anlayışı ile birlikte bir makus talihin yendiği bir yerdeyiz. Bize bu vatanı emanet eden kanları ve canları ile bize buraları vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizi yad ediyorum."

-Prof. Dr. Hakan Uzun( Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı): "Mangal Dağı Şehitliği, Türk tarihi açısından bir kırılma noktasıdır. Sakarya Meydan Muharebesi bu topraklarda yaşanmıştır. Buradan aziz şehitlerimizin ruhunu yad ediyorum."

-Ercan Özkan (Haymana Ticaret Odası Başkanı): "Burası ülkemizin kaderinin değiştiği yer. Amacımız gençleri buraya getirerek, vatanın düşmandan hangi koşullarda kurtulduğunu anlatmaktır."

-Murat Atasoy (Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı): "Bu manevi yerlerin Ankara turizmine katılması için Turizm Komisyonu olarak turlar düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ederim."

-Doç. Dr. Lale Özgener (Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi): "Hititlerin çok önemli anıtlarından olan Gavur Kalesi, Haymana'nın turizm potansiyeli yüksek olan yerlerinden. Anıtın ziyaretçilere açılmasını umuyoruz.

Son kale Haymana
Son kale Haymana
Son kale Haymana
Son kale Haymana
Son kale Haymana
Son kale Haymana

Cafer Özdemir, Kent Konseyi, Haymana, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Son kale Haymana' - Son Dakika

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