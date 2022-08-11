Son Kale Yıkıldı! Steam Oyunlarına Zam Gelmeye Başladı

Türkiye'deki oyuncuların yüksek döviz kurundan en az etkilendiği, adeta son kalesi Steam düşmek üzere. Steam bu zamana kadar döviz kurunu somut olarak sabitlemese de yayıncı şirketlere düşük kur üzerinden fiyatlandırılmasını öneriyordu. Bu bazı oyunların diğer platformlarla eşit fiyatta olmasına bazılarının ise çok daha düşük fiyatta kalmasını sağlıyordu.

Steam Oyunlarına Zam Geliyor!

Ancak rüzgar tersine esmeye başladı, fiyat artışları ilk olarak Capcom oyunlarının yüzde 400'e varan zamlarla başladı. Hemen ardından ise Elden Ring dahil olmak üzere hem büyük bütçeli hem de bağımsız oyunların fiyatları artmaya başladı. Bu fiyat artışları yüzde 100 ile 900 arasında değişiyor, beklenenin üzerinde olan bu oranlardan söz etmek fazlasıyla üzücü.

Elden Ring: 499 TL - 599 TL

Frostpunk: 40 TL - 216 TL

Resident Evil 1 Remake: 40 TL - 200 TL

Resident Evil 2 Remake: 179 TL - 403 TL

Resident Evil 3: 259 TL - 403 TL

Resident Evil 7: 89 TL - 202 TL

This War of Mine: 31 TL - 123 TL

Children of Morta: 40 TL - 140 TL

Yaşanan bu artışa rağmen oyunları hala birçok avrupa ülkesiden daha ucuza alıyoruz.