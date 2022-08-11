Son Kale Yıkıldı! Steam Oyunlarına Zam Gelmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Kale Yıkıldı! Steam Oyunlarına Zam Gelmeye Başladı

11.08.2022 00:56
Son Kale Yıkıldı! Steam Oyunlarına Zam Gelmeye Başladı

Steam yıllardır döviz kurunu düşük tutmak için çalışıyordu ancak rüzgar tersine dönmeye başladı. Capcom oyunlarının ardından birçok oyuna yüksek oranda zam gelmeye başladı.

Türkiye'deki oyuncuların yüksek döviz kurundan en az etkilendiği, adeta son kalesi Steam düşmek üzere. Steam bu zamana kadar döviz kurunu somut olarak sabitlemese de yayıncı şirketlere düşük kur üzerinden fiyatlandırılmasını öneriyordu. Bu bazı oyunların diğer platformlarla eşit fiyatta olmasına bazılarının ise çok daha düşük fiyatta kalmasını sağlıyordu.

Steam Oyunlarına Zam Geliyor!

Ancak rüzgar tersine esmeye başladı, fiyat artışları ilk olarak Capcom oyunlarının yüzde 400'e varan zamlarla başladı. Hemen ardından ise Elden Ring dahil olmak üzere hem büyük bütçeli hem de bağımsız oyunların fiyatları artmaya başladı. Bu fiyat artışları yüzde 100 ile 900 arasında değişiyor, beklenenin üzerinde olan bu oranlardan söz etmek fazlasıyla üzücü.

Elden Ring: 499 TL - 599 TL

Frostpunk: 40 TL - 216 TL

Resident Evil 1 Remake: 40 TL - 200 TL

Resident Evil 2 Remake: 179 TL - 403 TL

Resident Evil 3: 259 TL - 403 TL

Resident Evil 7: 89 TL - 202 TL

This War of Mine: 31 TL - 123 TL

Children of Morta: 40 TL - 140 TL

Yaşanan bu artışa rağmen oyunları hala birçok avrupa ülkesiden daha ucuza alıyoruz.

YORUMLAR
500
Kovanlardaki acı balı yiyen ayı kendinden geçti! Görüntüler gülümsetti Kovanlardaki acı balı yiyen ayı kendinden geçti! Görüntüler gülümsetti İstanbul için uyarılar peş peşe geldi! Sabah saatlerinde başlayacak sağanak 5 ilçede çok etkili olacak İstanbul için uyarılar peş peşe geldi! Sabah saatlerinde başlayacak sağanak 5 ilçede çok etkili olacak Araç sahiplerine kötü haber! Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi Araç sahiplerine kötü haber! Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi
Kaynak: Tekmoloji

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Son Kale Yıkıldı! Steam Oyunlarına Zam Gelmeye Başladı - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

Son Dakika
00:19 Araç sahiplerine kötü haber! Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi
00:04 Eintracht Frankfurt'u deviren Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı beşinci kez müzesine götürdü
23:50 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na YSK yanıtı: Çok sorunlu bir ifade
23:21 İstanbul için uyarılar peş peşe geldi! Sabah saatlerinde başlayacak sağanak 5 ilçede çok etkili olacak
23:12 Kovanlardaki acı balı yiyen ayı kendinden geçti! Görüntüler gülümsetti
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:27 İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
21:19 İçişleri Bakanlığı'nın 'Kılıçdaroğlu' açıklamasına tepki gösteren CHP'li Engin Özkoç, Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı
23:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi övdüğü sırada kalp krizi geçiren Suudi Arabistanlı iş adamı öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 00:59:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son Kale Yıkıldı! Steam Oyunlarına Zam Gelmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement