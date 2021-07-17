Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i

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Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'yle karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken yeni isimlerin bu maça yetişmesi mümkün gözükmüyor. Bu durum üzerine deneyimli hoca, mevcut futbolcular üzerinden PSV maçının kadrosunu oluşturmaya başladı.

FEGHOULI, 8 NUMARA ROLÜNE SOYUNACAK

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in PSV mücadelesinde savunmanın sağında Alpaslan Öztürk, solunda Ömer Bayram'a görev vermesi bekleniyor. Gedson Fernandes'in yerine de takım içinden çözüm bulundu ve Sofiane Feghouli 8 numara rolüne soyundu. Terim, hazırlık maçlarında kaptanlık pazubandıyla motive ettiği Feghouli'den orta sahanın merkezinde faydalanacak.

İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i:

Muslera, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Mohamed