Son kez gittiği Somali'den acı haberi geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son kez gittiği Somali'den acı haberi geldi - Son Dakika

Son kez gittiği Somali'den acı haberi geldi

6 saat önce

SOMALİ'deki bombalı saldırıda yaşamını yitiren 2 Türk vatandaşından biri olan Turan Sevi'nin (67) Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinde yas var. Halide Sevi, eşinin son kez Somali'ye gittiğini belirterek, "Sağ salim dönmesini bekliyorduk. Ancak cenazesi gelecek" diyerek, ağıt yaktı.

Son kez gittiği Somali'den acı haberi geldi, System.String[]

SOMALİ'deki bombalı saldırıda yaşamını yitiren 2 Türk vatandaşından biri olan Turan Sevi'nin (67) Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinde yas var. Halide Sevi, eşinin son kez Somali'ye gittiğini belirterek, "Sağ salim dönmesini bekliyorduk. Ancak cenazesi gelecek" diyerek, ağıt yaktı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren onlarca kişi ile birlikte buraya çalışmaya giden Türk vatandaşlarından kepçe operatörü Mehmet Kaplan (48) ile usta başı Turan Sevi de yaşamını yitirdi. Acı haber, evli, 3 çocuk, 6 torun sahibi Turan Sevi'nin Aydın'ın Efeler ilçesi, Emirdoğan Mahallesi'ndeki ateş düşürdü.

HAYALİ 5 AY ÖNCE ALDIĞI BAHÇELİ EVDE YAŞAMAKTI

2 ay önce Somali'ye gittiği ve giderken ailesine 'Bu son gidişim' diyen Sevi'nin döndüğünde 5 yıl önce aldığı bahçeli evde yaşamayı hayali kurduğu öğrenildi. Ancak yaşanan terör olayının babalarını bu hayalinden ettiğini belirten kızları Demet Keser ve Dilek Akbaş ve Gülden Girgin, anneleri Halide Sevi ile gözyaşı döktü. Halide Sevi'nin 'Sağ salim dönmesini bekliyorduk. Ancak, cenazesi gelecek" diyerek, ağıt yakması yürekleri dağladı. Emrah Çevik de dayısını kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"O bizim her şeyimizdi. Herkes terörü lanetliyor ama sonuç olarak halen daha dünyanın her yerinde terör saldırıları oluyor. Bir türlü bitmek bilmedi. Neyi paylaşamıyor bu insanlar, bilmiyoruz. Saldırıda ölen diğer aileler gibi bizim de ocağımıza ateş düştü. Biraz borcu vardı onu da kazanıp ödedikten sonra 5 yıl önce aldığı bahçeli evine yerleşip, rahat bir yaşam sürecekti. Ama dönemedi. Yaşamak istediği bahçesini bir daha göremedi. Şirket yetkilisi de dayımın naaşı ile birlikte uçakla geliyor. Somali Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanımız aradı. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Teröre çanak tutan, bundan nemalanan kim varsa Allah'ın bütün gazabı onların üzerine olsun."

Somali'deki bombalı saldırıda ölen Turan Sevi ve Mehmet Kaplan'ın cenazeleri havayoluyla önce Ankara'ya, buradan da karayoluyla memleketlerine getirilecek.

Sevi'nin cenazesi yarın (pazartesi) öğlen Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'ndeki Uluyol Camisi'nde kılınacak namazın ardından Umurlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Mehmet Kaplan'ın Denizli'nin Sarayköy içesinde toprağa verileceği ancak yeri ve zamanın henüz kesinlik kazanmadığı öğrenildi.


Somali, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi
Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller AK Partili isimden çok konuşulacak iddia: Rant, rant diyen CHP'liler, Kanal İstanbul güzergahında arsa topluyor Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak

Son Dakika Haberleri
23:14 Bakan soylu terör örgütünü tarihe gömeceğiz - Son Dakika
23:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile telefonda görüştü - Son Dakika
23:08 Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye... - Son Dakika
23:05 Belediye işçisinin tabancayla vurularak öldürülmesi - 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile telefonda görüştü - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 23:19:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son kez gittiği Somali'den acı haberi geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]