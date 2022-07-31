Son kez görüşmek için çağırmış, silahla vurarak öldürmüştü... Şahsın Elif Güneş'i hastaneye getirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Son kez görüşmek için çağırmış, silahla vurarak öldürmüştü... Şahsın Elif Güneş'i hastaneye getirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı

31.07.2022 11:22

Son kez görüşmek için çağırmış, silahla vurarak öldürmüştü.

İstanbul Kadıköy'de son kez görüşmeye çağırdığı eski sevgilisini silahla vurarak öldüren şahsın Elif Güneş'i hastaneye getirdiği görüntüleri ortaya çıktı.

23 Temmuz'da Kadıköy'de yaşanan olayda K.G., eski sevgilisi Elif Güneş'i (30) konuşma bahanesiyle aracına bindirmiş ve silahla yaraladığı genç kadını Üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakarak kaçmıştı. Zanlı K.G.'nin Elif Güneş'i silahla vurduktan sonra hastaneye getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.G.'nin yaralı genç kadını tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu ve o esnada bilinci kapalı olan Elif Güneş'e doktorların müdahale etmeye başlamasının ardından saldırganın hızla kaçtığı görüldü. Polisin Kadıköy'de yakaladığı saldırgan adliyeye götürüldükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Elif Güneş'in katili zanlısı tarafından hastaneye bırakılma anı kamerada Elif Güneş'in katili zanlısı tarafından hastaneye bırakılma anı kamerada ELİF'İ VURDUKTAN  SONRA HASTANEYE BÖYLE GETİRMİŞ ELİF'İ VURDUKTAN  SONRA HASTANEYE BÖYLE GETİRMİŞ
Kaynak: İHA

Elif Güneş, Haydarpaşa, Üsküdar, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son kez görüşmek için çağırmış, silahla vurarak öldürmüştü... Şahsın Elif Güneş'i hastaneye getirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son kez görüşmek için çağırmış, silahla vurarak öldürmüştü... Şahsın Elif Güneş'i hastaneye getirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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