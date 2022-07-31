23 Temmuz'da Kadıköy'de yaşanan olayda K.G., eski sevgilisi Elif Güneş'i (30) konuşma bahanesiyle aracına bindirmiş ve silahla yaraladığı genç kadını Üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakarak kaçmıştı. Zanlı K.G.'nin Elif Güneş'i silahla vurduktan sonra hastaneye getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.G.'nin yaralı genç kadını tekerlekli sandalye ile acil servise soktuğu ve o esnada bilinci kapalı olan Elif Güneş'e doktorların müdahale etmeye başlamasının ardından saldırganın hızla kaçtığı görüldü. Polisin Kadıköy'de yakaladığı saldırgan adliyeye götürüldükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Elif Güneş, Haydarpaşa, Üsküdar, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son kez görüşmek için çağırmış, silahla vurarak öldürmüştü... Şahsın Elif Güneş'i hastaneye getirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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