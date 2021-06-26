ANTALYA SON KISITLAMA ÖNCESİ TATİLCİLER SAHİLE AKIN ETTİ - Son Dakika

Pazar günü son kez uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala Antalya'nın Konyaaltı Sahili kalabalık görüntüsüyle dikkati çekti. Yerli ve yabancı tatilcilerle birlikte kentte yaşayan vatandaşlar sahile gelerek bunaltıcı havada denize girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sona gelindi. Pazartesi günü itibariyle sona kısıtlama sona ermiş olacak. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala turizm kenti Antalya'nın Konyaaltı Sahili, kalabalık görüntüsüyle dikkati çekiyor. Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceleri gördüğü kentte poyraz etkili oluyor. Güneşli güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı tatilcilerle birlikte kentte yaşayan vatandaşlar sahile gelerek kimi denizde yüzdü kimi ise güneşlendi. Antalya'da yaşayan ve her hafta sonu mutlaka denize geldiklerini belirten Didem Türkmenoğlu, "Antalya'da yaşadığımız için çok şanslıyız. Her hafta sonu mutlaka denize geliriz. Güzel havanın keyfini çıkarırız. Sahili de ilk defa bu kadar kalabalık gördüm" dedi.

Aydın Türkmenoğlu ise ailecek sabah erken saatlerde geldiklerini ve öğle sıcağında sahilde duramayacaklarını söyledi. Sahilin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Denize giren çocuklardan Ege Türkmenoğlu, "Denizi ve sahili çok seviyorum. Hava sıcak ama olsun. Deniz biraz soğuk geldi" dedi.