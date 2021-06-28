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Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu - Son Dakika

Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu

28.06.2021 00:57
Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu, System.String[]

Korona virüs nedeniyle ülke genelinde son kez uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında duyarlı vatandaşlar, kısıtlamaların geri gelmemesi için artık kimsenin rehavete kapılmamasını umut etti.

Korona virüs nedeniyle ülke genelinde son kez uygulanan pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında duyarlı vatandaşlar, kısıtlamaların geri gelmemesi için artık kimsenin rehavete kapılmamasını umut etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 1 Temmuz'dan itibaren pazar günlerinde de vatandaşlar kısıtlama olmaksızın dışarıya çıkabilecekler. Önce cumartesi ve pazar ve bir süre sonra sadece pazar günlerinde uygulanan yasaklar nedeniyle insanlar hafta boyunca çalıştıktan sonra biriken streslerini dışarıda atamadı. Ancak ülke genelinde hızla devam eden aşı çalışmalarıyla beraber bundan sonraki pazardan itibaren yasaklar tamamen kalkıyor. Son pazar günü kısıtlamasında Eskişehir sokakları boş kaldı. Kepenkler açılmadı, parklar ve porsuk kenarları sessizliğe büründü. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasına gelen Porsuk Çayı köprülerine de pek gelen olmadı.

Öte yandan, acil ihtiyaçları için dışarıya çıkan vatandaşlar, kısıtlama kalktıktan sonra tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

"Rehavete kapılmasınlar"

40 yıllık eşi ile pazar günü dışarıya çıkan Nazan Biricik, "Hepimiz için iyi şeyler olsun inşallah. Güzel şeyler görelim. Çocuğumuz var. Gençler var. Onun için herkes için güzel olur inşallah. Biz yaşlıyız. Çılgınca bir şey yapacak halimiz yok. Kendimize göre bir şeyler yapacağız. Rehavete kapılmasınlar. Her şey bitmiş değil. Haberlerde seyrediyoruz. Biz nasıl oluyorsak herkes dikkatli olacak" dedi.

Diğer bir vatandaş Aydın Erkan de ayrı çağrıda bulundu. Erkan, "Yasaklarda son pazar bu, inşallah. Ama tabi vatandaşların rehavete kapılıp tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor. İnşallah kısa zamanda tam anlamda eskisi gibi olacağı umut ediyoruz. Pazar günlerinde artık her zaman yaptığımız gibi ailelerle beraber vakit geçireceğiz. Ama tam anlamda tehdit kalkana kadar çoğu gün evde olacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son kısıtlamada vatandaşların umudu kimsenin rehavete kapılmaması oldu - Son Dakika


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