Son Koordinasyon Toplantısı da Yapıldı
2 saat önce
Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala birim müdürleri ile de son kez bir araya geldi.
Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala birim müdürleri ile de son kez bir araya geldi.
Her ay düzenli olarak yapılan Yönetim Koordinasyon Toplantısı 2014-2019 dönemi son oturumunu Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay başkanlığında düzenlendi. Belediye birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda dönem içi ve özellikle son bir buçuk yıl içinde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında istişare edilirken toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ay "1,5 yılı başkanlık olmak üzere buradaki arkadaşlarımızla 5 yıl boyunca Düzcemize hizmet için birlikte çalıştık. Her konuda büyük bir fedakarlıkla çalıştılar, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. İyisiyle kötüsüyle birlikte çalışma ortamı paylaştık, bu açıdan kendilerin haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana da hakkım helal olsun, zaten hizmet için çalışmalarımız inşallah yeni dönemde de devam edecek" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:53 Kaynak: İHA
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