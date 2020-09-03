Son Kovid-19 testi negatif çıkan Sosa, antrenmanlara başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, daha önce pozitif çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatife dönmesinin ardından antrenmanlara başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Sosa'nın, idman eksiğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.
Sosa'nın, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacağı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:13 - Kaynak: AA
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