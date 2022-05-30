Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor - Son Dakika
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Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor

30.05.2022 18:47

Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor Konya'da dedesinden ve babasından gelen teneke ustalığını devam ettiren Recep Yılmaz, mesleğinde son kuşak olarak 40 yıldır saca şekil veriyor.

Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor

KONYA - Konya'da dedesinden ve babasından gelen teneke ustalığını devam ettiren Recep Yılmaz, mesleğinde son kuşak olarak 40 yıldır saca şekil veriyor.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde dedesinden babasına devam eden tenekecilik mesleğine 40 yıl önce merak üzerine başlayan 59 yaşındaki Recep Yılmaz, 20 metrekarelik dükkanında son kuşak olarak devam ediyor. Yıllardır severek yaptığı işine sabahın erken saatlerinde dükkanına gelerek başlayan Yılmaz, mesleğinin son kuşağı olarak yıllardır tenekeye şekil vererek geçimini sağlıyor.

"Mesleğin arkadan yetişeni yok maalesef"

Tenekeyi, tasarladığı farklı ürünlere dönüştürmek için elde kesip babasından kalan mekanik makinelerde şekillendiren ve tamamen el işçiliğiyle birleştiren Recep Yılmaz, "Mesleğe ilk başlamamız 1982 yılında babamın civa işletmesinden emekli olmasından sonra kendi iş yerini açmasıyla bizim bu mesleğe olan merakımızla başladık. Bu zaman zarfında Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum, teknik resim bilgilerim var. Ondan dolayı da meslekte hiçbir yabancılık çekmedim. Askerden sonra ise 8 ay kadar dökümde çalıştım. Baktım alacağımız para bizi tatmin etmeyince kendi işimize döndük. İşimizde 1982'den beri devam ediyoruz. Şimdi bizim bu meslekte yapınca zevk alırsın. Yani sadece sac olarak alırsın, onu kesersin, kıvırırsın, bükersin, şekil verirsin. İnsan yaptığı işten biraz zevk alması lazım, yani yıllardır bu şekilde devam ediyoruz. Mesleğin ise arkadan yetişeni yok maalesef" dedi.

Müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına göre üretiminin şekillendiğini dile getiren Yılmaz, "Sacla ilgili işte bizim Konya civarı tarım ekipmanlarına mazot hunisi, radyatör deliklerinin tamiri, semaver, soba boru su, ibrik, kuş suluğu, tavuk yemliği, fırın tavası, mangal, su oluğu, huni ve ızgara gibi sacla ilgili her şeye şekil veririm" diye konuştu.

Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor
Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor
Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor
Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor

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Kaynak: İHA

Recep Yılmaz, Sarayönü, Konya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Son kuşak teneke ustası 40 yıldır saca şekil veriyor - Son Dakika


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