Son Mecliste Duygusal Anlar Yaşandı
15 dakika önce
Düzce Belediye Meclisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde döneminin son toplantısını yaptı.
Düzce
Belediye Meclisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde döneminin son toplantısını yaptı. 2014-2019 dönemi meclis üyeleri toplantı sonunda veda pastası kesti.
Düzce Belediye Meclisi 2014-2019 dönem üyeleri 31 Mart Yerel Seçimler öncesi son toplantısında duygusal anlar yaşadı. AK Parti
'li ve MHP
'li meclis üyelerinin katıldığı toplantı sonunda düzenlenen veda töreninde meclis üyelerinin fotoğraflarının yer aldığı pasta kesildi.
Düzce Belediye Başkanı Dursun
Ay'ın başkanlığında toplanan son meclise MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık
ile İYİ Parti- CHP
Düzce Belediye Başkan Adayı Ömer Küçük
de katıldı. Konuk olarak toplantıyı izleyen Bıyık ve Küçük, 5 yıl boyunca Düzce için emek veren meclis üyelerine teşekkür etti. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:29 Kaynak: İHA
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