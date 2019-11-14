Son Dakika Haberleri: Son meyvesini yemek için yanına gittiği armut ağacının çiçek açtığını gördü
Son Dakika Güncel Son meyvesini yemek için yanına gittiği armut ağacının çiçek açtığını gördü

Son meyvesini yemek için yanına gittiği armut ağacının çiçek açtığını gördü

7 saat önce

Sındırgı ilçesinde bir bahçedeki armut ağacı kasım ayında çiçek açtı.

Son meyvesini yemek için yanına gittiği armut ağacının çiçek açtığını gördü, System.String[]

Sındırgı ilçesinde bir bahçedeki armut ağacı kasım ayında çiçek açtı.

Camicedit Mahallesi'nde, bahçesindeki armut ağacının son meyvesi koparmak için gelen Talat Karakaya, ağacın çiçek açtığını gördü.

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın çiçek açtığını görünce çok şaşırdığını söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Karakaya, "Normalde nisan veya mayıs aylarında çiçek açıyordu. Eylül ayında meyvesini yerken, şimdi hem çiçeğini hem de meyvesini aynı ağaçta görüyoruz." dedi.

Karakaya'nın komşusu Hasan Erdağ da kasım ayında çiçek açan ağacı görünce şaşırdığını ifade etti.

Sındırgı, Karakaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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