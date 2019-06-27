Son Dakika Haberleri: Son model otomobil ve elektrikli scooterleri kazananlar belli oldu
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Son model otomobil ve elektrikli scooterleri kazananlar belli oldu

1 saat önce

İzmir'de, Optimum AVM tarafından düzenlenen çekiliş sonucunda, Audi A3 Sportback kazanan talihli ziyaretçi, otomobilini düzenlenen törenle teslim aldı.

Son model otomobil ve elektrikli scooterleri kazananlar belli oldu, System.String[]
İzmir'de, Optimum AVM tarafından düzenlenen çekiliş sonucunda, Audi A3 Sportback kazanan talihli ziyaretçi, otomobilini düzenlenen törenle teslim aldı. Bu yıl son model otomobil, Eskişehir'e doğru yola çıktı.

İzmir Optimum'un Audi A3 Sportback kazandıran kampanyası sonuçlandı. Alışveriş merkezinde, Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda halka açık olarak gerçekleştirilen çekilişte heyecan doruğa çıktı. Ziyaretçilerinde büyük ilgi gösterdiği çekiliş sonucunda Audi A3 Sportback, seyahat için geldiği İzmir'de Optimum'da alışveriş yapan şanslı bir Eskişehirlinin oldu. Son model otomobil, Eskişehir'e doğru yola çıkarken, City Coco scooterler de aynı çekiliş ile sahiplerini buldu.

Kampanyada ayrıca çekilişle iki ziyaretçiye de City Coco elektrikli scooter hediye edildi. Bu hediyeler kendi işletmesinde elektrik teknikeri olarak çalışan Necmi Demirci'in diğeri ise evli ve 1 çocuk annesi polis memuru Sıdıka Polat'ın oldu.

AVM yöneticileri, kampanyaya gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ifade ederek, 2019 yılında sürprizlerin devam edeceğinin müjdesini verdi. Araçlarını teslim alan ziyaretçilerde, çok mutlu olduğunu söyleyerek AVM yönetimine teşekkür etti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
Eskişehir, Audi, İzmir, Güncel
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