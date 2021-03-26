Son nefesinde katilinin adını söylemişti; müebbet verildi - Son Dakika

Son nefesinde katilinin adını söylemişti; müebbet verildi

26.03.2021 21:40
Son nefesinde katilinin adını söylemişti; müebbet verildi, System.String[]

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, lüks bir rezidansta temizlik görevlisi olarak çalışan Gönül Özcan'ı (44) rehin alıp, bıçaklayarak öldüren sevgilisi Mustafa Ünalan'a (47) 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verildi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, lüks bir rezidansta temizlik görevlisi olarak çalışan Gönül Özcan'ı (44) rehin alıp, bıçaklayarak öldüren sevgilisi Mustafa Ünalan'a (47) 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Ünalan'a verilen bu cezada herhangi bir indirime de gitmedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Gönül Özcan, temizlik görevlisi olarak çalıştığı bir rezidansta erkek arkadaşı Mustafa Ünalan tarafından 7 Aralık 2019 tarihinde bıçaklandı. Ağır yaralanan Gönül Özcan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Özcan, polise ifade verdikten saatler sonra iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybetti. Özcan, ölmeden önce verdiği ifadesinde, çalıştığı restoranlardan birinde Mustafa Ünalan ile tanıştıklarını ve sevgili olduklarını anlattı. Talihsiz kadın, kendisini Mustafa Ünalan'ın bıçakladığını ve saatlerce rehin aldığını söyledi. Gözaltına alınan Ünalan tutuklandı. Ünalan hakkında Manisa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

İNDİRİM UYGULANMADIDavanın karar duruşması, bugün Manisa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Katil zanlısı Mustafa Ünalan, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Gönül Özcan'ın yakınları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve Önce Çocuklar Önce Kadınlar Derneği üyeleri duruşma salonunda hazır bulundu.Son savunmasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıklarını, Gönül Özcan'ın kendisine hakaret ettiğini anlatan katil zanlısı Mustafa Ünalan, "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Ünalan'ın pişmanım sözlerine inanmadıklarını ve davanın başından bu yana pişmanlık göstermediğine kanaat getirdi. Heyet, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, Ünalan'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi. Mustafa Ünalan'a iyi hal ve haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.'KARAR BİR NEBZE SEVİNDİRDİ'

Davayı izleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri verilen cezadan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Öldürülen Gönül Özcan'ın ailesinin avukatı Özgü Türk, kararla birlikte ailenin bir nebze sevindiğini dile getirerek, "Gönül Özcan ölmeden önce katilinin ismini söylemişti. Kendisini bıçakladığını, odadan dışarıya çıkarmadığını, ambulans çağırmadığını anlatmıştı. Duruşmalar boyunca kendisini haklı çıkarmaya çalıştı, çok pişman olduğunu söyledi. Ancak mahkeme heyetinin hiçbir indirim uygulamaması bizleri sevindirdi" dedi.


Son nefesinde katilinin adını söylemişti; müebbet verildi
Son nefesinde katilinin adını söylemişti; müebbet verildi
Son nefesinde katilinin adını söylemişti; müebbet verildi

Yunusemre, Mahkeme, Aralık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son nefesinde katilinin adını söylemişti; müebbet verildi - Son Dakika


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