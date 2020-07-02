'Son Nokta' operasyonunda 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

'Son Nokta' operasyonunda 1 kişi daha tutuklandı

Çankırı'da suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Son Nokta' operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çankırı'da suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Son Nokta' operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından 'Son Nokta' operasyonu kapsamında İ.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonun ise devam ettiği bildirildi.


22 Haziran günü Çankırı ve Ankara illerinde yapılan operasyonda emlakçılık, galericilik, ve hayvancılık yaptıkları izlenimiyle aralarında şehit ailesinin de olduğu vatandaşları karşılıksız çek-senet vererek dolandırdığı iddia edilen 20 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı. - ÇANKIRI

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Son Nokta' operasyonunda 1 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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