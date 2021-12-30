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Son dakika haberi: "Son Nokta" operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası - Son Dakika

Son dakika haberi: "Son Nokta" operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası

30.12.2021 10:40
Son dakika haberi: "Son Nokta" operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası

Gelen son dakika haberine göre - "Son Nokta" operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası Şehit ailesini bile dolandıran çeteden parasını isteyen mağdurlara 'ölüm' tehdidi Çankırı'da aralarında şehit ailesinin de olduğu onlarca vatandaşı dolandırılan ve 2020 yılında düzenlenen operasyonla...

- "Son Nokta" operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası

Şehit ailesini bile dolandıran çeteden parasını isteyen mağdurlara 'ölüm' tehdidi

ÇANKIRI - Çankırı'da aralarında şehit ailesinin de olduğu onlarca vatandaşı dolandırılan ve 2020 yılında düzenlenen operasyonla çökertilen çetenin üyelerinin yargılamalarına devam edilirken, mağdur vatandaşlar serbest kalan çete üyeleri tarafından öldürülmekle tehdit edildiklerini iddia etti.

Çankırı'da yaşayan onlarca vatandaş, 1 Ocak 2017'den itibaren farklı tarihlerde dolandırıcılara, satmak istedikleri hayvan, gayrimenkul ve otomobillerini kaptırdı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlardan art arda gelen şikayetler, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, onlarca vatandaşın aynı kişiler tarafından dolandırılarak mağdur edildiğini tespit etti. 22 Haziran 2020 tarihinde Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "Son Nokta" operasyonunda, vatandaşları dolandırmak için suç örgütü kurduğu tespit edilen Recep A. ve eşi Ayşegül A.'nın da aralarında olduğu 23 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan Recep A. ile Ertuğrul Ö., Erkan Ç., Oğuz Ç., Yaşar A., Fazıl Ş., Ekrem Ç., Ferhat K. ve İsmail Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şehit ailesini bile dolandırmışlar

2017 yılı Ocak ayından itibaren Çankırı ve ilçelerinde yaşayan, aralarında şehit ailesinin de olduğu onlarca vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 23 kişi hakkında Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye devam ediyor. 29 Kasım 2021 tarihinde Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, 'dolandırıcılık', 'tefecilik', 'tahdit-hakaret', 'kasten yaralama', 'yağma' suçlarını işlediği belirlenen 23 sanığın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'suç örgütüne yardım etme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Dolandırılan vatandaşlardan ölüm tehdidi iddiası

Çete üyelerinin yargılanmasına devam edilirken, dolandırılan vatandaşlar, tahliye edilen sanıkların kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşlar, paralarını almak isterken ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldıklarını ve kendilerini dolandıran şahısların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Şuanda can güvenliğimiz yok"

Mağdurlardan Hamza Metin, şahısların mağdurları silahla tehdit ettiğini iddia ederek, "2 yıl önce köye gidip babamdan 5 tane büyükbaş hayvanı alıp, parasını da sonra vereceklerini söylediler ve ortalıktan kayboldular. Köye gelip mallarımızı alıp paralarını vermeden kaçtılar. Mahkemenin 2'nci duruşmasında ise birçok kişiyi serbest bıraktılar. Şuanda can güvenliğimiz yok. Bizleri sözlü ve silahlı şekilde tehdit ediyorlar. Buradan Sayın Cumhurbaşkanım ve Adalet B akanımdan yardım istiyoruz. Dışarıdaki bu şahısların da bir an önce tutuklanıp yargılanmasını istiyoruz" dedi

"Bana silah doğrulttular"

Kendisini dolandırılan şahıslar tarafından, parasını istediğinde ormanlık alanda silah zoruyla tehdit edildiğini söyleyen Behlül Özdemir isimli vatandaş, "Bundan 5 sene önce mallarımın hepsini alıp beni dolandırdılar. Baba oğul 2 kişi sabahın erken saatlerinde gelip, banka kapal olduğu için yanlarına para alamadıklarını söylediler. Ondan sonra, ortadan kayboldular. Geçen yıl, paramı istediğimde, 'gel paranı ödeyelim' diyerek beni ıssız bir yere götürdüler. Bana silah doğrulttular. Ben benim canıma kıymayın, para istemiyorum dedim. Elime de bir senet verdiler. Onu da ödemiyorlar. 5 yıl oldu. Telefonuma bile cevap vermiyorlar" şeklinde konuştu.

"Arkadaşıma güvenerek hayvanlarımı bu kişilere sattım"

Şahısların hak ettikleri cezayı almasını istediklerini belirten Mehmet Uysal isimli mağdur ise, "Bu vatandaş yanında 2 kişi ile kapıma geldiler, arkadaşıma güvenerek hayvanlarımı bu kişilere sattım. Parayı alacağım gün kendisini aradım, numaramı engellemiş, dükkanını terk etmiş. Ailesine ulaştım, onlar da nerede olduğunu bilmediklerini söylediler. Hepimizi dolandırıp ortalıktan kayboldu. Sonra da hakkımızı aramak için savcılığa başvurduk. Edirne'den Kars'a kadar adam dolandırıyorlar ama hala nasıl dolandırıcı sıfatına girmiyorlar anlamıyorum. Adalet neyse, kanun neyse bir çözüme kavuşsun, bizim mağduriyetimiz giderilsin" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Son Nokta operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası
Son dakika haberi: Son Nokta operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası
Son dakika haberi: Son Nokta operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası
Son dakika haberi: Son Nokta operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası
Son dakika haberi: Son Nokta operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası

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Cumhuriyet, Çankırı, Silah, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 'Son Nokta' operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: "Son Nokta" operasyonuyla çökertilmişti: Çetenin mağdurlarından ölüm tehdidi iddiası - Son Dakika
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