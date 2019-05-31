Son 'O Ses Türkiye' Şampiyonu Ferat Üngür yeni şarkısı
1 saat önce
Ferat Üngür, Universal Türkiye etiketiyle 24 Mayıs 2019'da yayımladığı ve yarışmadaki takım lideri Murat Boz'la düet yaptığı "Leylim Ley" yorumundan yalnızca bir hafta sonra, bu defa kendi bestesini dinleyicileriyle buluşturdu!
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:06 Kaynak: Bültenler
Müzisyen bir ailede büyüyen ve yıllardır çeşitli mekanlarda şarkı söyleyen Ferat, O Ses Türkiye sonrasında "Leylim Ley" ile yakaladığı ivmeyi, yeni çalışması "Yare Gideyim" ile de sürdüreceğe benziyor.
Bestesi Ferat Üngür'e ait "Yare Gideyim"in sözlerinde Mahsum Leventoğlu'nun imzası bulunurken, aranjesi Gürsel Çelik üstlendi.
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