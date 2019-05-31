Son Dakika Haberleri: Son 'O Ses Türkiye' Şampiyonu Ferat Üngür yeni şarkısı
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Son 'O Ses Türkiye' Şampiyonu Ferat Üngür yeni şarkısı

1 saat önce

Ferat Üngür, Universal Türkiye etiketiyle 24 Mayıs 2019'da yayımladığı ve yarışmadaki takım lideri Murat Boz'la düet yaptığı "Leylim Ley" yorumundan yalnızca bir hafta sonra, bu defa kendi bestesini dinleyicileriyle buluşturdu!

Son 'O Ses Türkiye' Şampiyonu Ferat Üngür yeni şarkısı, System.String[]

Müzisyen bir ailede büyüyen ve yıllardır çeşitli mekanlarda şarkı söyleyen Ferat, O Ses Türkiye sonrasında "Leylim Ley" ile yakaladığı ivmeyi, yeni çalışması "Yare Gideyim" ile de sürdüreceğe benziyor.

Bestesi Ferat Üngür'e ait "Yare Gideyim"in sözlerinde Mahsum Leventoğlu'nun imzası bulunurken, aranjesi Gürsel Çelik üstlendi.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:06 Kaynak: Bültenler
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