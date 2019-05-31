Son 'O Ses Türkiye' Şampiyonu Ferat Üngür yeni şarkısı

Müzisyen bir ailede büyüyen ve yıllardır çeşitli mekanlarda şarkı söyleyen Ferat, O Ses Türkiye sonrasında "Leylim Ley" ile yakaladığı ivmeyi, yeni çalışması "Yare Gideyim" ile de sürdüreceğe benziyor.

Bestesi Ferat Üngür'e ait "Yare Gideyim"in sözlerinde Mahsum Leventoğlu'nun imzası bulunurken, aranjesi Gürsel Çelik üstlendi.