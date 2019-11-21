Son Dakika Haberleri: Son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı
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Son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı

7 saat önce

Düzce Belediyesi emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için son tarihin 29 Kasım Cuma gününden 2 Aralık Pazartesi gününe uzatıldığını açıkladı.

Son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı, System.String[]

Düzce Belediyesi emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için son tarihin 29 Kasım Cuma gününden 2 Aralık Pazartesi gününe uzatıldığını açıkladı.


Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vergi mükellefleri için bir duyuru yayımladı. Vatandaşların daha önce yapılandırmadan faydalanarak biriken emlak, ilan, reklam ve ÇTV vergi borçlarını taksitlendirmesi sonucu ikinci taksit döneminin geldiğini duyuran Mali Hizmetler Müdürlüğü taksitlerin ödenmesi için son tarihin 29 Kasım Cuma gününden 2 Aralık Pazartesi gününe uzatıldığını belirtti. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:46 Kaynak: İHA
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