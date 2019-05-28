Son olarak kameraya böyle yansımıştı...Kayıp kadın 36 saat sonra baygın halde bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 36 saattir kayıp olan 53 yaşındaki kadın otobanda baygın halde bulundu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde 36 saattir kayıp olan 53 yaşındaki kadın otobanda baygın halde bulundu. Şükran Kaplan en son bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.
Edinilen bilgiye göre, Mesudiye
Mahallesi Temiz Sokak'ta bulunan evinden geçtiğimiz gece çıkan Şükran Kaplan, son olarak Mesudiye Şehit Yavuz Mete köprüsü civarında görüldü.
Bir işyerinin güvenlik kamerasına görüntüsü yansıyan kadın için polis, jandarma ve ailesi seferber olmuştu. Herkes Şükran Kaplan'ı ararken, 36 saat sonra sevindiren haber geldi. Kaplan, İnegöl'de bulunan bir kereste orman ürünleri fabrikası yakınlarındaki alanda baygın halde bulundu. Bitkin düşen kadın İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Şükran Kaplan, yapılan tedavinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA
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