Dev Pandaların Korunması, İnsan ve Doğanın Ahenkli Bir Şekilde Birlikte Var Olmasını Teşvik Ediyor

Son on yılda Çin, insan ve doğanın ahenkli bir şekilde birlikte var olmasını teşvik etme çabalarını artırdı ve dev pandaların korunmasında dikkate değer sonuçlar elde etti.

Geçen Ekim ayında Çin, aralarında Dev Panda Ulusal Parkı'nın da yer aldığı ilk beş ulusal park grubunu resmi olarak belirledi. Parkın toplam 22.000 kilometrekarelik alanı Sichuan, Shaanxi ve Gansu eyaletlerine yayılıyor.

Park, dev panda habitatlarını birbirine bağlıyor ve Çin'de yaşayan tüm vahşi dev pandaların yüzde 72'sine koruma sağlıyor.

SES 1 (Çince): ZHANG HEMIN, Dev Panda Ulusal Parkı'nda panda uzmanı:

"Eğer onları koruyup, yardım etmezsek, bu soy içi üremeye, genetik çeşitliliğin kaybolmasına yol açar. Belki 30 ya da 50 yıl içinde bu küçük popülasyonlar yok olacak."

Parkın yüzde 87'sinin bulunduğu Sichuan'da, son yıllarda 374 milyon yuana (yaklaşık 52 milyon ABD doları) mal olan altı ekolojik koridor kuruldu.

SES 2 (Çince): WANG FANG, Fudan Üniversitesi Yaşam Bilimleri Okulu'nda araştırmacı:

"Dev pandanın dağılım alanı çok büyük görünüyor, ancak gerçek şu ki, yaklaşık 30 dev panda grubu altı dağda izole olmuş durumda. Bu yüzden uzun dönemde sorun teşkil ediyor. Bazı küçük popülasyonların soy içi üremiş hale gelmesi veya bir doğal afet veya bir hastalığın sonsuza dek yok olmalarına neden olması daha muhtemel. Dolayısıyla bununla başa çıkmanın en doğrudan ve en basit yolu, izole adalardakiler gibi bu küçük popülasyonların birbirleriyle bağlantı kurabileceği bir dev panda koridoru oluşturmak."

Beichuan Qiang Özerk İlçesi'nde yer alan Xiaozhaizigou bölgesi parkın bir parçası.

Bölge 443,8 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor, ancak 360 kilometrekareden fazlası bir zamanlar ekolojik çevreye ciddi şekilde zarar veren ağaç kesme alanlarıydı.

20 yılı aşkın ağaçlandırma ve ekolojik restorasyon çabalarının ardından bölge, dev pandalar ve diğer vahşi hayvanlar için ideal bir yaşam alanı haline geldi.

SES 3 (Çince): ZHAO JUN, Dev Panda Ulusal Parkı'nın Xiaozhaizigou bölgesi:

"Ekoloji çok iyi gelişti. Eskisinden çok daha iyi."

Koruma çabaları sayesinde, vahşi dev pandaların risk statüsü "nesli tükenmekte olan" seviyesinden "yakın zamanda nesli tükenmekte olarak sınıflandırılabilecek" seviyesine düşürüldü.

SES 4 (Çince): GU XIAODONG, Sichuan Eyaleti Ormancılık ve Çayır Bürosu:

"1970'lerden beri, vahşi dev pandaları ve yaşam alanlarını takip etmek için her on yılda bir dev panda sayımı yapıldı."

2015 yılında yapılan dördüncü ulusal dev panda araştırması, panda sayısının yüzde 16,8 artarak 1.864'e çıktığını gösterdi.

Uzmanlar, korunması, altın maymunlar, kar leoparları ve Çin porsukları da dahil olmak üzere 8.000'den fazla nadir hayvan ve bitki türü için yararlı olan dev pandaların bir "şemsiye tür" haline geldiğine inanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)