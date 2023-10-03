Ali Yerlikaya'ya destek çığ gibi büyüyor: Allah'ına kurban - Son Dakika

Ali Yerlikaya'ya destek çığ gibi büyüyor: Allah'ına kurban

Son Güncelleme: 03.10.2023 16:05

Görevi Süleyman Soylu'dan devraldıktan sonra çetelere, suç örgütlerine, terör örgütlerine ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik ciddi operasyonlar yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya destek her geçen gün artarak devam ediyor. Birçok kişi Bakan Yerlikaya'ya ''Kararlılığınızdan vazgeçmeyin'' çağrısında bulundu.

Son dönemlerde çetelere, suç örgütlerine, terör örgütlerine ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonların talimatını veren ve yapılan operasyonlarla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik destek her geçen gün artarak devam ediyor.

"ALLAH'INA KURBAN, DEVAM"

Sosyal medyada Ali Yerlikaya'nın ismiyle açılan hashtag'lerde "Tüm çetelerle mücadelenizde başarılar diliyoruz", "Allah yardımcınız olsun tam destek", "Elinize sağlık sayın bakan", "Allah'ına kurban, devam", "Helal olsun bakanım topluma tekrar güven verdiniz", "İşte işinin makamının hakkını %110 veren bakan", "Sonu kadar devam edin sayın bakanım", "Sizinle gurur duyuyoruz" şeklinde binlerce yorumlar yapıldı.

SON OPERASYONDA 928 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya, bugün 64 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda; 928 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Ali Yerlikaya'ya destek çığ gibi büyüyor: Allah'ına kurban - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a hodri meydan: Aday olacaksan çık bakalım
16:36 Ebrar Karakurt, Ruslar için kamera karşısına geçip "Erik Dalı" öğretti
16:18 8 yıl sunduğu programdan kovuldu mu? Bircan Bali son noktayı koydu: Karşılıklı konuşup ağlayarak ayrıldım
16:03 Merkez'in patroniçesi tarih verdi: 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz
15:59 Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı anlaşmalı olarak boşandı
15:39 91 liralık farkı affetmediler! TFF'den İstanbulspor-Galatasaray maçı sonrası tarihi ceza
15:23 Ali Yerlikaya'ya destek çığ gibi büyüyor: Allah'ına kurban
15:18 Gözaltına alınıp serbest bırakılan gazeteci Ayşenur Arslan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
15:16 Haluk Levent, şehit Mikail Bozlağan'ın çocuğunun ömür boyu eğitim masrafını üstlendi
15:02 Dünya'da ilk kez Londra'da düzenlenen ''makyajsız'' güzellik yarışmasını bir diş hemşiresi kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2023 17:03:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Yerlikaya'ya destek çığ gibi büyüyor: Allah'ına kurban - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement