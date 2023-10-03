Ali Yerlikaya'ya destek çığ gibi büyüyor: Allah'ına kurban

Son dönemlerde çetelere, suç örgütlerine, terör örgütlerine ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonların talimatını veren ve yapılan operasyonlarla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik destek her geçen gün artarak devam ediyor.

"ALLAH'INA KURBAN, DEVAM"

Sosyal medyada Ali Yerlikaya'nın ismiyle açılan hashtag'lerde "Tüm çetelerle mücadelenizde başarılar diliyoruz", "Allah yardımcınız olsun tam destek", "Elinize sağlık sayın bakan", "Allah'ına kurban, devam", "Helal olsun bakanım topluma tekrar güven verdiniz", "İşte işinin makamının hakkını %110 veren bakan", "Sonu kadar devam edin sayın bakanım", "Sizinle gurur duyuyoruz" şeklinde binlerce yorumlar yapıldı.

SON OPERASYONDA 928 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya, bugün 64 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda; 928 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.