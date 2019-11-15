Son Dakika Haberleri: Son örgün KOSGEB eğitimi 19 Kasım'da Turgutlu Belediyesinde
Son Dakika Ekonomi Son örgün KOSGEB eğitimi 19 Kasım'da Turgutlu Belediyesinde - Son Dakika Ekonomi

Son örgün KOSGEB eğitimi 19 Kasım'da Turgutlu Belediyesinde

6 saat önce

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) Eğitimi Turgutlu Belediyesi ve İŞKUR ortaklığıyla Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda verilecek.

Son örgün KOSGEB eğitimi 19 Kasım'da Turgutlu Belediyesinde, System.String[]

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) Eğitimi Turgutlu Belediyesi ve İŞKUR ortaklığıyla Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda verilecek.


Eğitimlerine artık İnternet üzerinden devam edecek KOSGEB'in son örgün eğitimi Turgutlu Belediyesi ve İŞKUR ortaklığı ile Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda verilecek. 18 Kasım Pazartesi günü başvuru yapan 54 kişi arasından yapılacak mülakat ile kurs için 25 kişi seçilecek. Eğitimler 4 gün sürecek ve katılımcılara eğitim sonu sertifikaları verilecek.


Verilecek olan eğitimlerde işletme nasıl kurulur, kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gerekenler, KOSGEB hangi destekleri hangi miktarlarda veriyor, KOSGEB'e başvururken dikkat edilmesi gereken hususlar ve hazırlanacak evrak konuları işlenecek.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "KOSGEB artık örgün eğitimi bitiriyor. Turgutlu Belediyesi olarak son kez örgün eğitimi vereceğiz. Bugüne kadar eğitimlerimizde 300'e yakın sertifika verdik. Son olarak da 25 vatandaşımıza bu eğitimi vererek inşallah onları geleceğin işletmecileri olarak göreceğiz." dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, İŞKUR, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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