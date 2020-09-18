Son pişmanlık fayda etmedi - Son Dakika

Eskişehir'de, bir kahvehanenin içerisinde oyun oynadıkları tespit edilen 5 şahsa, 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi. İşletme sahibinin ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Mamure Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekiplerinin denetimleri esnasında iddialara göre, O.Ç. isimli şahsın işlettiği kahvehanede 5 kişinin oyun oynadığı tespit edildi. Ekipler, oyun oynayan 5 şahsa, 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçundan toplam 15 bin 750 TL idari para cezası kesti.

İşletme sahibinin ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR