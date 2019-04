Son Play-off Bileti Pistons'ın

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 115-89 yenen Detroit Pistons, play-off'lara yükselen son takım oldu.

NBA'de normal sezon, 11 maçla sona erdi. Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara gidecek takımın Detroit Pistons mı yoksa Charlotte Hornets mı olacağı sorusu yanıtını buldu.



Bir galibiyet önünde olduğu Hornets'ın evinde Orlando Magic'e 122-114 yenilmesiyle adını play-off'lara yazdıran Pistons, New York Knicks'i deplasmanında 115-89 mağlup etti.



Pistons'ta kenardan gelerek 27 sayı atan Luke Kennard, sahanın en skoreri oldu. Andre Drummond 20 sayı, 18 ribaunt, Reggie Jackson ise 21 sayı, 7 asistle oynadı.



Nowitzki ve Wade son kez parkeye çıktı



NBA tarihinde iz bırakmayı başaran Dirk Nowitzki ve Dwyane Wade, kariyerlerinin son maçlarına çıktılar.



San Antonio Spurs, Nowitzki'nin forma giydiği Dallas Mavericks'i sahasında 105-94 yendi. 40 yaşındaki Nowitzki, 20 sayı ve 10 ribauntla "double double" yaptı. Alman basketbolcu, 21 yıllık kariyerini 20,7 sayı ve 7,5 ribaunt ortalamalarıyla noktaladı.



Brooklyn Nets, Wade'in takımı Miami Heat'i evinde 113-94 mağlup etti. Wade, 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple double"a imza attı. 37 yaşındaki basketbolcu, 16 yıllık kariyeri boyunca 22 sayı, 5,4 asist, 4,7 ribaunt ortalamalarını tutturdu.



Westbrook, Magic Johnson'ı yakaladı



Normal sezonu lider bitiren Milwaukee Bucks'ta oynayan Ersan İlyasova, Oklahoma City Thunder'a 127-116 kaybettikleri mücadeleyi, 4 sayı ve 8 ribauntla tamamladı.



Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 15 sayı, 17 asist ve 11 ribauntla bu sezon 34'üncü, kariyerinde ise 138. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı.



Westbrook böylece NBA tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 2. sırasındaki efsane oyuncu Magic Johnson'ı yakaladı. Listenin zirvesinde 181 "triple double"la Oscar Robertson bulunuyor.



Furkan'dan 8 sayı



Sahalardan 2 ay uzak kalmasına sebep olan sakatlığı sonrası ikinci maçına çıkan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Chicago Bulls'u 125-109 yendiği maçta 8 sayı kaydetti.



Sonuçlar



Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 134-135



Brooklyn Nets-Miami Heat: 113-94



Charlotte Hornets-Orlando Magic: 114-122



Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 132-117



Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 116-127



New York Knicks-Detroit Pistons: 89-115



Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 125-109



San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 105-94



Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 99-95



Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 143-137 (uzatmada)



Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 136-131



Play-off eşleşmeleri



Doğu Konferansı:



Milwaukee Bucks (1) - Detroit Pistons (8)



Toronto Raptors (2) - Orlando Magic (7)



Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6)



Boston Celtics (4) - Indiana Pacers (5)



Batı Konferansı:



Golden State Warriors (1) - Los Angeles Clippers (8)



Denver Nuggets (2) - San Antonio Spurs (7)



Portland Trail Blazers (3) - Oklahoma City Thunder (6)



Houston Rockets (4) - Utah Jazz (5)

Haber Yayın Tarihi :

