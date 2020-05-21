Son Ramazan Özel Programının konuğu Başkan Deniz Köken oldu - Son Dakika

Son Ramazan Özel Programının konuğu Başkan Deniz Köken oldu

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün yaptığı canlı yayınlarla Ramazan'ın huzurunu ve neşesini evlere taşıdı.

Son Ramazan Özel Programının konuğu Başkan Deniz Köken oldu, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün yaptığı canlı yayınlarla Ramazan'ın huzurunu ve neşesini evlere taşıdı.


Eyüpsultan Belediyesinin Ramazan Özel Programı olan "Eyüpsultan'da Ramazan" canlı yayınının son programına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken konuk oldu. Enes Yıldırım'ın sunduğu programa katılan Başkan Deniz Köken "Ramazan ayını karşıladık ve uğurluyoruz. Hayat da böyle değil mi? Önce karşılıyoruz sonra uğurluyoruz. Ramazan da her yıl bize bir karşılama ve bir uğurlamanın olduğunu gösteriyor" dedi.


Deniz Köken sözlerine şöyle devam etti: "Mart'ın başından itibaren yoğun çalışmalarımız vardı. Hükümetimizin açıkladığı, Haziran ayından itibaren gevşeme politikası ile ilgili daha farklı çalışmalar içinde olacağız. Camilerimiz açılıyor, kuaförler açıldı" dedi.


"Camilerimiz ibadete açılıyor"


Köken,"Herkes camilerimizin açılmasını özlemle bekliyor. Bu süreçte camilerimiz açıldığı zaman vatandaşlarımız ibadetlerini yaparken ne kadar çok kurallara uyarsa hadise daha çabuk çözülecektir. Aksi takdirde hastalık artarsa tekrar kısıtlamak zorunda kalırız endişemiz var. Şu ana kadar çok iyi götürdük. Bundan sonra da gerekenlerin yapılacağına inanıyorum. Yılbaşına kadar kontrollü bir süreç devam eder. Şunu biliyoruz ki hijyen hayatımıza girdi. Yaşam kalitemizin artması konusunda hijyen birinci sıraya gelmiş oldu. Ayrıca çok fazla rahat hareket etme meselesini yavaşlatmamız lazım" dedi.


"Hizmetlerimiz devam ediyor"


Köken,"65 üstü vatandaşlarımız için, dışarı çıkamayanlar için, alışverişe gidemeyenler için evlere servis hizmetimiz devam ediyor. Hastanelere gidemeyenleri taşıma hizmetimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanacağı yerlerin ilaçlaması, dezenfeksiyonu devam ediyor. Buralarda maskesiz alışveriş yapılmaması için denetimler devam ediyor. Tek başımıza sadece bizim yapmamız mümkün değil. Vatandaşlarımız ve esnafımızın da bu kurallara uyarsa işlerimiz kolaylaşacak. Hem bandomuz hem Mehter Takımı konserlerimiz bayram süresince devam edecek" dedi.


Köken, "En son Ağaçlı Köyü'nde kendi yerimize Eyüpsultan Belediyesinin Lavanta Bahçesi'ni yaptık. Görsel güzelliğinin yanında onun bir ürün olarak kullanılması konusunda bir işletmeyle anlaştık. Hem görsel güzelliğini kullanacağız, hem de esanslarının ihraç edilmesine katkı sağlayacağız. Bağımsızlık Köyü'nde tarım olacak, tarımla rehabilite olacak. Bitkiyle rehabilite var. Mutfak eğitimleri var. Orada elde edilen ürünlerle piyasaya hediyelerimiz olacak inşallah. Burası Adalet Bakanlığımızın başlattığı bir proje.. Biz, İstanbul Valiliği ve Denetim Serbestlik Müdürlüğü orada çok orijinal bir iş yapıyoruz. Bunun bir benzeri yok. Bir kere böyle bir yara var, sadece ilaçla tedavi etmeye çalışıyorsunuz. İlaçla tedavi de nereye kadar. O yüzden bu bir mihenk taşı" diye konuştu.


Başkan Deniz Köken, metro çalışmalarıyla ilgili gelen bir soruya: "Metro bu yıl açılacak ama Sirkeci - Alibeyköy tramvay hattı biraz daha uzayacak. Çünkü başka tadilatlar gerekti. Nişanca Mahallesi tapu teslim töreni ile ilgili soruya ise: "Son aşamaya geldik. Devamlı ekipler çalışıyor. Kendileriyle paylaşacağız. Zor bir süreç. Nişanca planını çözersek bana göre İstanbul'da, dönüşüm için neler yapılabileceği konusunda örnek bir proje olacak." dedi.


Programın devam eden dakikalarında ise, Ramazan ayı boyunca tarihi mekanları ziyaret eden, tanıtan Rehber Serdar Durmaz ve Tarihçi - Yazar Süleyman Faruk Göncüoğlu, Mimar Sinan'ın eserlerinden olan Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin ne zaman yapıldığı ve mimari özelliklerini anlattılar. Tarih Araştırmacısı Mehmet Dilbaz ise Eyyub el-Ensari'nin hayatından kesitler anlatıp, o dönemde yaşanan olaylarla ilgili bilgiler verdi. Programda ayrıca İshak Danış Kuran-ı Kerim tilaveti yayınlandı, tasavvuf müziğinin en güzel eserleri ve ilahiler seslendirildi, Hacivat - Karagöz gösterisi yer aldı.


Gençler için Murat Kekilli konseri


Eyüpsultan Belediyesi, Gençlik Haftası olması sebebiyle, sosyal medya hesabı üzerinden saat 22.30'da Murat Kekilli konseri yayınladı. Canlı olarak yayınlanan konserde sanatçı sevilen şarkılarını izleyiciler için seslendirdi. Konser öncesi Başkan Deniz Köken facetime ile yayına bağlanarak önce izleyenleri ve Murat Kekilli'yi selamladı, sonrasında ise Murat Kekilli'ye "Eyüp Stadı'nda da konser verelim inşallah" çağrısında bulundu. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Murat Kekilli, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 12:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Ramazan Özel Programının konuğu Başkan Deniz Köken oldu - Son Dakika

Son Dakika

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi 65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi         
18:50
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu         
18:43
Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli         
18:38
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı         
18:22
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi         
18:07
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir         
17:57
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü         
17:54
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum         
17:51
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti         
17:43
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak         
17:41
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi         
17:40
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti         
17:23
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti         
17:23
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı         
17:22
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi         
17:14
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım         
17:08
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor         
17:02
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım         
16:58
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi         
16:55
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi. İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.         
16:51
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada         
16:17
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi         
16:17
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı         
16:16
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı         
16:05
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi         
16:04
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım         
16:03
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:00
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı         
15:53
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında         
15:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 19:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Ramazan Özel Programının konuğu Başkan Deniz Köken oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]