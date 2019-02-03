Son Dakika Haberleri: Son Raporlara Göre Dijital Dönüşüm, Veri İhlallerine Neden Olabilir

Son Raporlara Göre Dijital Dönüşüm, Veri İhlallerine Neden Olabilir

23 dakika önce

Thales kuruluşunun yapmış olduğu araştırmada, şirketlerin büyük bir bölümünün risk altında olduğu ortaya çıktı.

Son Raporlara Göre Dijital Dönüşüm, Veri İhlallerine Neden Olabilir, System.String[]
Dijital dönüşüm konusunda büyük bir çoğunluk pozitif görüşlere sahip ancak 2019 Thales veri tehdit raporu, bunun aksini söylüyor. Özellikle de Facebook platformunun; Cambridge Analytica skandalından sonra veri ihlalleri konusunda; gerçekten güvende miyiz soruları, daha yüksek sesle dile getirilir oldu.




Dijital Dönüşüm Siber Tehditlere Yol Açabilir mi?

Siber saldırılar konusunda en büyük zarar görebilecek platformlar, genellikle şirketlerdir. Özellikle de finans kuruluşlarının sahip olduğu çok gizli bilgiler; siber güvenlik alanında ciddi çalışmaların yapılmasına yol açıyor.



Siber güvenlik firması olarak bilinen Thales kuruluşunun yapmış olduğu ankete katılanların %97'sinin dijital dönüşüm geçirdiği ifade edildi. Ayrıca bu kişilerin hassas verileri de kullandıkları ve kayıt altına aldıkları belirlendi.

Raporda göze çarpan bir diğer önemli konu da bu şirketlerin yalnızca %30 gibi bir kesiminin şifreleme seçeneklerini kullandığının fark edilmesi oldu. Tüm bu sonuçlar gösteriyor ki; siber güvenlik konusunda şirketlerin ciddi bir bölümü tehdit altında.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:47 

Cambridge, Facebook, Dönüşüm, Teknoloji
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