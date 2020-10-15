"Son Şaka" filmine fragman galası yapıldı - Son Dakika

"Son Şaka" filmine fragman galası yapıldı

15.10.2020 22:47

Kasım ayında vizyona girmesi planlanan "Son Şaka" filminin fragmanı için online gala yapıldı.

Kasım ayında vizyona girmesi planlanan "Son Şaka" filminin fragmanı için online gala yapıldı.

Two Yapım'ın YouTube kanalında online olarak gerçekleştirilen gala öncesinde oyuncuların Akasya AVM'deki Cinemaximum sinemasının fuayesinde gerçekleştirilen söyleşilerine yer verildi.

Söyleşi görüntülerinin ardından oyuncular birlikte sinema salonuna girerek "Son Şaka" filminin fragmanını izlediler.

Filmde Serdar karakterini canlandıran oyuncu Serdar Gökalp, "Biz bu filme başladığımızda bu film çok farklı bir şeydi, senaryo bittiğinde çok daha farklı ve daha güzel oldu. Senaristimiz Fatih Mutlu bu hikayeyi senaryolaştırmadan önce benim bildiğim kadarıyla 9 ay bilfiil beni dinledi, her gün." ifadelerini kullandı.

Erol karakteriyle filmde yer alan Özer Arslan ise "Alışılmışın dışında bir senaryoyla, klişelerden faydalanıp klişe olmayan, yaratıcı özelliği yüksek olan, şaşırtan bir senaryoyla karşılaşmak, bir seyirci olarak en başta beni çok etkilemişti." diye konuştu.

"Metin" karakterini canlandıran oyuncu Osman Doğan da filmin tam da aradığı türde bir film olduğunu ifade ederek, "İçerisinde komedi de var dram da var. Metin böyle tam hayattan bir karakter. Hem bir yandan başkomiser, bir cinayet soruşturuyor hem de aynı zamanda futbol oynamasını becerememesine rağmen her hafta halı saha maçı yapıyor." dedi.

Komutan karakterini canlandıran Kemal Başar da enteresan bir karakteri oynadığını ifade ederek, "Çünkü, 'oyun içinde oyun' gibi bir şeydi. Gerçekten çok kolay bir rol değildi. Bocaladığım sahneler de oldu gerçekten." şeklinde konuştu.

Filmin yönetmeni M. Erkam Bülbül ise filmin zekasına kıymet veren bir film olduğunu dile getirerek, "İzleyici gibi arka tarafa geçip izlediğimde de çok zevk alıyorum." dedi.

Film, şakalarıyla ünlü radyocu Serdar Gökalp'in, Ayşen ve Yusuf ile çıktığı yolculuğun hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini M. Erkam Bülbül'ün, senaryosunu Fatih Mutlu'nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Osman Doğan, Kemal Başar, Bülent Alkış ve Hikmet Körmükçü yer alıyor.

Son Şaka filmine fragman galası yapıldı
Son Şaka filmine fragman galası yapıldı
Son Şaka filmine fragman galası yapıldı
Son Şaka filmine fragman galası yapıldı

oyunlar, Kasım, Film, Gala, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Son Şaka' filmine fragman galası yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İntihara teşebbüs eden kişiyi, yakınları ipten aldı Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi
Fas ekibi Wydad Casablanca, F.Bahçeli Dirar'ı transfer etmek istiyor Fas ekibi Wydad Casablanca, F.Bahçeli Dirar'ı transfer etmek istiyor         
23:50
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası         
22:58
Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastası minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastası minibüste yakalanıp hastaneye götürüldü         
22:24
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı         
20:41
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı         
20:15
Kan grubu Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az         
17:53
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 23:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Son Şaka" filmine fragman galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei