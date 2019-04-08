Son Dakika Haberleri: Son Şampiyon Anderson'dan Wings For Life World Run Daveti

Son Şampiyon Anderson'dan Wings For Life World Run Daveti

50 dakika önce

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2019'a bu sene de İzmir ev sahipliği yapacak.

Son Şampiyon Anderson'dan Wings For Life World Run Daveti, System.String[]


Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2019'a bu sene de İzmir ev sahipliği yapacak. 

Tekerlekli sandalyesiyle son iki senedir şampiyonluğu kimseye bırakmayan Aron Anderson, herkesi koşamayanlar için koşmak üzere Wings for Life World Run'a katılmaya çağırdı. 

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford desteğiyle İzmir'de koşulacak. 'Koşamayanlar için koş' sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'ın son iki senesinde tekerlekli sandalyesiyle birinciliğe erişen Aron Anderson, herkesi bu önemli yarışa katılmaya davet etti. 

Yarışa tekerlekli sandalyesiyle katılan İsveçli sporcu, 2017 yılında sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı Dubai'de, yakalama aracından 92,14 kilometre kaçarak dünya birinciliğine ulaşmıştı. Anderson, 2018 yılında, bu kez ABD'nin Florida Eyaleti'nde 89,85 metre ile dünya birinciliğine erişti. 

Bir yardımsever ve sporsever olan Aron Anderson, bu yıl da omurilik felcine nihai çözümü bulmayı amaçlayan araştırmalara fon sağlamak için Wings for Life World Run'da yerini alacak. Ancak İsveçli sporcu bu kez koşan değil, Hırvatistan'da koşanları motive edecek ve onlarla konuşacak elçi unvanıyla Wings for Life World Run'ın bir parçası olacak. "Herkes ülkesinde yapılan Wings for Life World Run'a katılmalı" diyen Anderson şu ifadeleri kullandı: "O şehirde olma imkanı olamayanlar ise App Run üzerinden farkındalık yaratmamıza yardımcı olabilir. Unutmayın ki şimdiye kadarki desteklerle bir kişi desteksiz adım atmayı başardı. Artık umut daha parlak. Wings for Life World Run'a ne kadar destek olabilirsek o kadar kişinin umudunu da arttırmış olacağız. Kim bilir, belki bir gün omurilik felcini dünyadan kaldırabiliriz. Bunun için siz de koşamayanlar için koşun" ifadesini kullandı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:07 Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, 5 Mayıs, Spor
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