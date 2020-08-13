Son şampiyon Andreescu, ABD Açık'tan çekildi

Kararını sosyal medya hesabından paylaşan 20 yaşındaki Kanadalı sporcu, koronavirüs salgını dahil olmak üzere öngörülemeyen zorlukların kendisinin hazırlanmasını ve en yüksek seviyede mücadele etmesini etkileyeceğini ifade etti.

Kararını sosyal medya hesabından paylaşan 20 yaşındaki Kanadalı sporcu, koronavirüs salgını dahil olmak üzere öngörülemeyen zorlukların kendisinin hazırlanmasını ve en yüksek seviyede mücadele etmesini etkileyeceğini ifade etti. Andreescu, geçen yıl finalde Serena Williams'ı 2-0 yenerek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmıştı. Kanadalı tenisçi, yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta da dizindeki sakatlık nedeniyle mücadele edememişti. ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde salgın nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek. Erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal'ın yanı sıra kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10'da yer alan Elina Svitolina ve Kiki Bertens, salgın sebebiyle turnuvaya katılmama kararı almıştı

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 23:37

Son Dakika

Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu

Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı

Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti

Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz

Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı

Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış