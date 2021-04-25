Son şampiyon Başakşehir düşme hattında yine kayıp verdi ve maçın ardından Aykut Kocaman, "Sonuçtan memnunum" dedi - Son Dakika

Son şampiyon Başakşehir düşme hattında yine kayıp verdi ve maçın ardından Aykut Kocaman, "Sonuçtan memnunum" dedi

25.04.2021 19:07
Son şampiyon Başakşehir düşme hattında yine kayıp verdi ve maçın ardından Aykut Kocaman,

Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı. Akdeniz ekibi, geçen senenin şampiyonuna nazaran daha baskılı oynadı ama sonuç alamadı. Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman 1 puanın kötü olmadığını belirterek, "Futbol şansı yanımızdaydı" diye konuştu.

Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ateşle oynuyor. İstanbul ekibi, evinde konuk ettiği Alanya'dan 3 puanı alamadı. Karşılaşmada oyun üstünlüğü olan taraf Aytemiz Alanyaspor'du. Teknik Direktör Aykut Kocaman da futbolcularının gösterdiği performansa kıyasla gelen skorun kötü olmadığını ifade etti.

Son şampiyon Başakşehir düşme hattında yine kayıp verdi, maçın ardından Aykut Kocaman, 'Bir puan kötü değil' dedi

"ALANYA GALİBİYETE YAKINDI"

Kocaman, "Galibiyete yakın olan taraf Alanyaspor'du. Bu sonuç ve 1 puan çok da kötü olmadı. Futbol şansı bizim yanımızdaydı, 1 puan kötü sayılmaz" ifadelerini kullandı.

"KONTROL ALANYASPOR'DAYDI"

Aykut Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü: Oturmuş bir oyunları ve kadroları var. İlk yarısını güçlü oyunla geçirdiler ve karşılık veremedik. Oyunun kontrolü Alanyaspor'daydı. İkinci yarı kontrolü aldık ama üretkenlik çok daha başka olmalıydı. Önce Erzurum ve sonra Ankaragücü maçları var, onlara konsantre olacağız.

Son şampiyon Başakşehir düşme hattında yine kayıp verdi ve maçın ardından Aykut Kocaman, Sonuçtan memnunum dedi

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Aykut Kocaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son şampiyon Başakşehir düşme hattında yine kayıp verdi ve maçın ardından Aykut Kocaman, 'Sonuçtan memnunum' dedi - Son Dakika Spor


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