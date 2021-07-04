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Son şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor - Son Dakika

Son şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor

04.07.2021 14:38
Son şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor, System.String[]

Yeni transfer Salih Uçan bugün açıklanıyorBoyd, Lens ve Douglas yeni sezonda yokAtiba, Gökhan Töre ve Utku yarın resmileşebilirLjajic ve Vida'ya gelecek teklifler değerlendirilecekAli DANAŞ/İSTANBUL, - Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu yarın saat 18.

Yeni transfer Salih Uçan bugün açıklanıyor

Boyd, Lens ve Douglas yeni sezonda yok

Atiba, Gökhan Töre ve Utku yarın resmileşebilirLjajic ve Vida'ya gelecek teklifler değerlendirilecek

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu yarın saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla açacak.İlk etap çalışmalarını İstanbul'da gerçekleştirecek siyah beyazlılar, maçların ağırlıkta olduğu ikinci kamp programı için İspanya'ya gitmeyi düşünüyor.YENİ TRANSFER SALİH UÇAN BUGÜN AÇIKLANIYORBeşiktaş şu ana kadar tek transfer yaptı.Sezon bitiminden 36 gün sonra teknik direktör Sergen Yalçın'la yeniden anlaşan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi biten Salih Uçan'ı da 3 yıllığına renklerine bağlamıştı. Dün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki orta saha, bugün resmi olarak açıklanacak.Salih dışında transferi bulunmayan siyah beyazlılar, öncelikli olarak biri üst düzey iki santrfor, bir stoper, kanat oyuncusu ve bir de orta saha alacak. Beşiktaş'ın bir diğer önceliği de geçen sezon mükemmel bir performans gösteren Rosier ve Ghezzal'ı da tekrar takıma kazandırmak. İki oyuncunun kendisiyle ve kulüpleriyle pazarlıklar devam ediyor.BOYD, LENS VE DOUGLAS YENİ SEZONDA YOKSiyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon planlamasında Lens ve Douglas'ı kesin olarak düşünmezken, Tyler Boyd da veto yiyen 3'üncü isim oldu.Geçen sezonu Demir Grup Sivasspor'da geçiren ABD'li futbolcu, takım buluncaya kadar Ümraniye'de Lens ve Douglas'la birlikte ayrı bir sahada çalışacak. Boyd'un Süper Lig'den birkaç takımla görüştüğü ve kısa sürede kendine takım bulacağı öğrenilirken, Lens ve Douglas'ın bir seneleri daha olması ve aldıkları parayı yine gerekçe gösterecek olmaları, Beşiktaş yönetimini uğraştırabilir. Bu üç futbolcuya ek olarak takımda düşünülmeyen Umut Nayir de transfer görüşmelerine devam ediyor.ATIBA, GÖKHAN TÖRE VE UTKU YARIN RESMİLEŞEBİLİRBeşiktaş'ta sözleşmeleri sona eren Atiba, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran için de resmi açıklamalar bekleniyor.Aynı zamanda takım kaptanı da olan Atiba ile 1 yıl daha anlaşan yönetim, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran'la da anlaştı ve bu üç futbolcunun resmi olarak yarın açıklanması bekleniyor. Yarın resmi açıklamanın yapılması durumunda Atiba, Gökhan Töre ve Utku da idmanda yer alacak.Bu arada, milli takımda olan Cyle Larin ve Avrupa Şampiyonası'na katıldığı için izinli olan Vida antrenmana katılmayacak.LJAJIC VE VIDA'YA GELECEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEKTransfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımda yüksek maaş alan oyunculara gelecek tekliflere de açık durumda.

Sözleşmesinin son senesinde olan Vida'ya, daha düşük ücretten 3 yıllık yeni kontrat yapmak isteyen yönetim, Hırvat oyuncunun bu teklifi kabul etmemesi halinde satış için teklifleri değerlendirmeye alacak. Ayrıca; Sergen Yalçın'ın mutlaka 10 numara istemesinden dolayı, gözden tamamen düşen Ljajic'in de satılması büyük bir önem taşıyor ve Beşiktaş Ljajic için tüm tekliflere açık.


Spor Toto Süper Lig, Gökhan Töre, Transfer, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor - Son Dakika Spor


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