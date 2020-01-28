Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı - Son Dakika Spor

Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 32 numaralı seribaşı Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 32 numaralı seribaşı Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, 7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile 2016 yarı finalisti Raonic arasındaki çeyrek final maçıyla tamamlandı.

Unvanını korumak için korta çıkan Djokovic, Raonic'in hızlı servisleri karşısında zaman zaman zorlansa da 2 saat 49 dakika süren karşılaşmayı, 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) kazandı.

Djokovic, yarı finalde 6 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile karşılaşacak.

Milos Raonic, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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