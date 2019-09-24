Son şampiyon galibiyet ile başladı

Bilecik 1. Amatör Ligin son şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor, yeni sezona da galibiyet ile başladı.



Bilecik 1. Amatör Lig 1'inci hafta müsabakasında geçen yılın şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye Spor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 2-1 yenerek lige 3 puanla başladı. Maç öncesi Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin her iki takım sporcularına ve teknik heyetine başarılar dilediler. Maça iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediye Spor maçın 35'inci dakikasında Yusuf Daş ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca, ilk yarı ve sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya da iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediye Spor maçın 60'ıncı dakikasında Onur Keçeci ile durumu 2-0'a getirdi. Bu gol sonrası orta sahada ikili mücadele şeklinde geçen müsabakanın 80'inci dakikasında Bilecik Gençlerbirliği Spor durumu 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın sonucu oldu.



"Takımımızda ortalama yaş sınırı 19"



Maç sonrası açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 2018-2019 sezonun şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye Spor'un yeni sezona galibiyetle başladığını söyledi. Takım olarak yeni bir oluşuma gittiklerini anlatan Şahin, "Yeni bir oluşumla yaş ortalamasını 19 sınırına getiren takımımızın öncelikli hedefi yaş ortalamasını çok daha aşağıya çekmek. Özellikle 13-17 yaş grubunda çok yetenekli futbolcu grubuna sahip olan 1308 Osmaneli Belediye Spor 17-19 yaş grubu genç takımlar maçlarına da neredeyse A takımı ile çıkacak. Çok maç yapmanın sporcularımızın gelişiminde çok daha verimli olacağına inanıyoruz" dedi.



"Bilecik ve Bozüyük'te stat sorunlarının mutlaka çözülmesi gerekir"



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik ve Bozüyük'teki stat sorunlarına değinerek, "İlimizde özellikle Bilecik ve Bozüyük'te stat sorunlarının mutlaka çözülmesi gereken bir konu. İlimizdeki stat olmamasının Cumhurbaşkanımıza iletilmesi durumunda hemen çözümleneceğine inanıyorum. İnşallah Bilecik ve Bozüyük stat sorununu Milletvekilimiz Selim Yağcı Cumhurbaşkanımıza iletir ve çözer" ifadelerini kullandı.



"Bilecikspor üst liglerde olmalı"



Başkan Şahin, Bilecikspor'un ve Bozüyük'ten takımların mutlaka bir üst ligde olmasını belirterek "Bozüyük ve Bilecik mutlaka üst liglerde 3 ve 2. liglerde yer almalı. BAL'da ilçelerimizin hedefi olmalı. Stat planlamalarımızı buna göre yapmazsak Bilecik deplasmanına gelecek diğer illerin takımlarına ve seyircilerine mahcup oluruz. Bilecik Stadı kentimiz için öncelikli yatırımdır" dedi. - BİLECİK