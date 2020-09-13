Son şampiyon Medipol Başakşehir, sezonu Atakaş Hatayspor karşısında açıyor

Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertliler, Nacer Chadli , Rafael ve Hasan Ali Kaldırım 'ı kadrosuna dahil etti.

Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir , 2020-2021'in ilk maçında yarın ligin yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor 'a konuk olacak.

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