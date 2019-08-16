Son şampiyon sezona mağlubiyetle başladı

Süper Lig'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonunun ilk maçında ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonunun ilk maçında ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Denizli Atatürk Stadı'nda ilk yarısı 0-0 tamamlanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının 29. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Selçuk İnan'la bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Galatasaray'da Marcao, ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla sezonun ilk kırmızı kartını gören oyuncu oldu.

Yukatel Denizlispor, 75. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında Hugo Rodallega ile bir gol daha bulan Yukatel Denizlispor, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ilk haftada penaltı kaçırdı

Geçen sezon lehine verilen 10 penaltıdan 8'ini gole çeviren Galatasaray, Yukatel Denizlispor karşısında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Selçuk İnan'ın kullandığı penaltıda Yukatel Denizlispor kalecisi Adam Stackhowiak, gole izin vermedi.

Marcao takımını eksik bıraktı

Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, ilk yarıda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'da geçen yıl 3 futbolcu Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz, ligde takımlarını eksik bırakmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca 3 oyuncu da sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'ın yeni oyuncuları

Galatasaray'ın yeni oyuncuları Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın ilk 11'de başladığı sarı-kırmızılı ekipte Seri, ikinci yarının başında yerini Ryan Donk'a bıraktı. Galatasaray'ın bir diğer transferi Emre Mor ise 64. dakikada Jimmy Durmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezon 7 lig maçında mücadele eden Ahmet Çalık, 72. dakikada golcü Mbaye Diagne'nin yerine şans buldu.

Galatasaray 7 sezon sonra ilk haftada mağlup oldu

Lig tarihindeki açılış maçlarında 12. yenilgisini yaşayan Galatasaray, 2011-2012 sezonundan sonra ilk haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 2019-2020 sezonuna kadar ilk hafta maçlarında 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım olarak oynadığı 25 ilk hafta maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, 9. kez gol sevinci yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise 2011-2012'nin ardından ikinci kez gol atamadan lige başladı.

Cezası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmemişti.

Yukatel Denizlispor lige galibiyetle başladı

Geçen sezon teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve yaz döneminde takıma yaptığı transferlerle dikkati çeken Yukatel Denizlispor, 9 sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e galibiyetle başladı.

Geçen sezon Yukatel Denizlispor'un TFF 1. Lig'de şampiyonluğuna katkı sağlayan oyunculardan Recep Niyaz, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen takımının ilk golüne imza attı.

Recep Niyaz, daha önce Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla 4 gole imza atmıştı.

90+3. dakikada yerini Mustafa Yumlu'ya bırakan Recep Niyaz, yeşil-siyahlı taraftarlardan büyük alkış aldı.

Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig'de 49 golü bulunan Hugo Rodallega, yeni takımı Yukatel Denizlispor'la da ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

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