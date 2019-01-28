Son Dakika Haberleri: Son Şampiyon Sezona Zaferle Başladı

Son Şampiyon Sezona Zaferle Başladı

45 dakika önce

Dünya Ralli Şampiyonasında yeni sezonun ilk galibiyetini, son şampiyon Red Bull sporcusu Sebastien Ogier elde etti.

Son Şampiyon Sezona Zaferle Başladı, System.String[]
Dünya Ralli Şampiyonasında yeni sezonun ilk galibiyetini, son şampiyon Red Bull sporcusu Sebastien Ogier elde etti. Monte Carlo'da geçilen 323,83 kilometre sonunda Fransız pilot yeni sezona birincilikle başladı. Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 sezonu Monte Carlo Rallisi ile başladı. 323,83 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 16 etaplık yarışı 3 saat 21 dakika 15.9 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı. Böylece Fransız pilot üst üste 6'ncı kez Monte Carlo'da birincilik yaşamış oldu. İkinci sırayı 2.2 saniye geriden gelen Thierry Neuville alırken Ott Tanak ise Ogier'in 2 dakika 15.2 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Sezona iyi başlayan Fransız pilot Sebastien Ogier, sezon boyunca bu rallinin en fazla kazanmak istediği ralli olduğunu belirterek, "Dolayısıyla zafere eriştiğim için çok mutluyum. Ama bizim için kolay bir yarış olmadı. Buna rağmen son altı yılda 3 farklı araçla birinci oldum. Sanırım bu hiç fena değil" şeklinde konuştu.

12-15 EYLÜL'DE MARMARİS'TE RedBull TV'den de takip edilebilen Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı 14-17 Şubat'ta İsveç'te düzenlenecek. Bu yıl 14 yarıştan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası, üst üste ikinci kez 12-15 Eylül'de Türkiye'ye de uğrayacak ve motor sporları tutkunlarına Marmaris'te unutulmaz anlar yaşatacak. 2019 Dünya Ralli Şampiyonası, 17 Kasım'da Avustralya'daki yarışla son bulacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Red Bull, Sebastien Ogier, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Belli Oldu Murat Boz'un "Kesin Finalde" Dediği Yarışmacısı O Ses Türkiye'ye Damga Vurdu

Fenerbahçeli Roman Neustadter: Ligde Kalacağımıza Eminim Galatasaray-Boluspor Maçını Serkan Tokat Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:26:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son Şampiyon Sezona Zaferle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]