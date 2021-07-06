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Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti - Son Dakika

Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti

06.07.2021 23:20

Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, Z kuşağının ittifaklara yönelik tercihini ortaya koyan son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde 44, 1'i Millet İttifakı'nı tercih ederken, yüzde 36,2'si Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullandı. "Fikrim yok" diyen gençlerin oranının yüzde 19,7 olması ise dikkat çekti.

Türk siyasetinde seçim tartışmaları sürerken, seçimlerde hangi yönde tercih kullanacağı en çok merak edilen kesimler arasında yer alan Z kuşağıyla ilgili anketler yapılmaya devam ediyor. Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, siyasi parti tercihlerinin ardından Z kuşağının ittifaklar arasındaki tercihlerine ilişkin bir anketi n sonuçlarını paylaştı.

YÜZDE 44,1'İ 'MİLLET İTTİFAKI' DEDİ

Metropoll tarafından Türkiye'nin Nabzı araştırmalarında görüşülen 9240 kişinin yüzde 7'sini oluşturan oy kullanmamış seçmene sorulan "hangi ittifaka daha yakınsınız" sorusuna katılımcıların yüzde 44, 1'i CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı cevabı verirken, yüzde 36,2'si AK Parti, MHP, Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullandı. "Fikrim yok" diyen gençlerin oranının yüzde 19,7 olması da siyasi partilerin seçim çalışmaları adına önemli bir ipucu oldu.

Son seçim anketinde dengeleri alt üst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti

PARTİ ANKETİNE DE KARARSIZLAR DAMGA VURDU

Metropoll'un yayınladığı önceki ankette, katılımcılara "bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. AK Parti yüzde 22.3 ile birinci çıkarken, gençlerin yüzde 7'sinin kararsız, yüzde 17.6'sının protesto oy, yüzde 13'ünün de cevap yok yönünde tercih kullanması, Z kuşağının mevcut siyasi partilere bakışı noktasında fikir verdi.

Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti

Cumhur İttifakı, Seçim anketi, MetroPOLL, İYİ Parti, AK Parti, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti - Son Dakika
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