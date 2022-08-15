Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz? - Son Dakika
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Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?

15.08.2022 17:08
Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?

Türkiye'nin tarihi 2023 seçimine bir yıldan kısa bir süre kala, vatandaşlar sıcak siyaset gündemini takip ederken, anket şirketleri de seçmenin nabzını yokluyor. Son çıkan anket sonuçlarında, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara farkla liderliğini koruduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son yapılan anket çalışmasının sonuçları dikkat çekti. Araştırma şirketi Areda Survey, anket çalışmasında, "Sizce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?", "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?", "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?", "Millet İttifakını oluşturan partiler iktidar olursa birlikte hareket edip ortak politikalara imza atabilecekler mi?", "Hangi ittifakın Cumhurbaşkanı adayı seçimi kazanır?", "Millet ittifakı ortak aday çıkarabilecek mi?", "Mevcut ekonomik sorunları hükümet mi çözer muhalefet mi?", sorularını seçmene yöneltti. Sonuçlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük fark attığı görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FARK ATTI

"Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna ise katılımcıların yüzde 47,8'i tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Erdoğan'ı yüzde 23 ile Mansur Yavaş izledi. Kılıçdaroğlu ise yüzde 15,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8,6 ile Kılıçdaroğlu'nu takip ettiği sıralamada beşinci sırada yüzde 2,8 ile İmamoğlu yer aldı.

Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?

AK PARTİ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu da yöneltildi. Bu soruya ise katılımcıların yüzde 35,6'sı AK Parti yanıtını verdi. Tercihini CHP'den yana belirtenlerin oranı yüzde 24,3 çıkarken CHP'yi yüzde 13,5 ile İYİ Parti takip etti.

Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?

MANSUR YAVAŞ İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU BAŞA BAŞ

Ankette en merak edilen sorulardan biriyse, "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı" oldu. Verilen yanıtlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci çıktı. Yavaş, ilk sırayı yüzde 34,6 ile alırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32,4 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 5,5 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı.

Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?

MUHALEFET İKTİDAR OLURSA, ORTAK POLİTİKALAR YÜRÜTEBİLİR Mİ?

Ankete katılanlara, "Sizce Millet İttifakı'nı oluşturan partiler iktidar olursa birlikte hareket edip ortak politikalara imza atabilecekler mi?" sorusu soruldu. Yüzde 45,9 "Evet" derken, yüzde 54,1 ortak politikaların yürütülemeyeceğini düşünüyor.

Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?

HANGİ İTTİFAK KAZANIR?

Bir diğer çarpıcı sonuca göre, ankete katılanlardan yüzde 50,6'sı Cumhur İttifakı, yüzde 49,4'ü ise Millet İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını belirtti.

Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?

MEVCUT EKONOMİK SORUNLARI HANGİ İTTİFAK ÇÖZER?

Katılımcılara, mevcut ekonomik sorunların çözümü için kime güvendikleri de soruldu. Yüzde 45,9 hükümet çözer dedi. Muhalefete güvenenlerin oranıysa yüzde 34,4'te kaldı.

Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?

"MİLLET İTTİFAKI ORTAK ADAY ÇIKARABİLECEK Mİ?"

Ankette Millet İttifakı'nın ortak aday çıkaracağına dair umutlar azaldığı belirlendi. Mart 2022'deki araştırmalarda yüzde 70'i geçen sonuç, son araştırmada yüzde 50'nin altına indi. Yüzde 49,7 "Evet" derken, yüzde 50,3 "Hayır" diyerek ortak aday çıkaramayacaklarını düşünüyor.

Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
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SON DAKİKA: Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz? - Son Dakika
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