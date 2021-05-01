Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor - Son Dakika

Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor

01.05.2021 13:45

MetroPOLL Araştırma'nın anketinde vatandaşlara Cumhur İttifakı'na mı yoksa Millet İttifakı'na mı yakın oldukları soruldu. Ankete katılanların yüzde 39.4'ü tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanırken, Millet İttifakı'nı tercih edenlerin oranı yüzde 38.6 olarak belirlendi.

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşamaya devam ediyor. Son olarak Özer Sencar'ın sahibi olduğu MetroPOLL Araştırma, " Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021" anketinin sonuçlarını yayınladı.

Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor

HANGİ İTTİFAKA YAKINLAR?

Araştırmada Türkiye'nin gündeminde yer alan konular vatandaşlara soruldu. Bunlardan biri de "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur ittifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet ittifakı mı?" sorusu oldu. Bu soruya yanıt yüzde 38.6'lık kesim "Millet İttifakı'na yakınım" yanıtını verdi. "Cumhur İttifakına yakınım" diyenlerin oranı ise yüzde 42.8 olarak belirlendi.

Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor

128 MİLYAR DOLAR İDDİASI SORULDU

Ankette vatandaşlara "Muhalefet partilerinin '128 milyar dolar nerede?' şeklindeki kampanyasını nasıl karşıladınız?" sorusu da yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 45.4'ü bu sorunun yöneltilmesini olumlu bulduğunu ifade etti. "Olumsuz" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 26'da kaldı.

Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor

Cumhur İttifakı, Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor - Son Dakika


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