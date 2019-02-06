Son Dakika Haberleri: Son Seferini Otelin Bahçesine Yapıyor

Son Seferini Otelin Bahçesine Yapıyor

1 saat önce

DÜNYANIN en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan büyük bir ekip çalışması ve ağır nakliye aracıyla taşınarak iki gün bekleyeceği Sloterweg yoluna ulaştırıldı.

Son Seferini Otelin Bahçesine Yapıyor, System.String[]
DÜNYANIN en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçak, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan büyük bir ekip çalışması ve ağır nakliye aracıyla taşınarak iki gün bekleyeceği Sloterweg yoluna ulaştırıldı. Üç aşamada gerçekleştirilecek olan ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği uçağın transferi, cuma ve cumartesi gecesi sürecek çalışmayla otelin bahçesinde yerini alacak.

Uçak, yol güzergahında bulunan 16 tarla, kanalların üzerine kurulacak köprü üzerinden ve A9 otoyolundan geçerek Hollanda'nın Haarlemmermeer belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde geçen yıl açılan üç konsept binadan oluşan toplam 44 bin metrekarelik 680 odalı, 35 bin metrekare alana yayılmış alandaki otelin bahçesine koyulacak.

Cuma gecesi geçici bir süre trafiğe kapatılacak olan A9 otoyolu geçişi sürecinde, uçağın otoyolu geçebilmesi için sokak lamba direkleri ve otoyol korkulukları yerlerinden çıkarılacak. Uzun süredir Hollanda'da yaşayan Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Uslu, uçağın sahibi olduğu otelin bahçesinde yer almasının hoş bir ayrıntı oluşturacağını söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:05 

Boeing, Schiphol Havalimanı, Güncel
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