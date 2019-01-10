Son Dakika Haberleri: Son Sigarasını İçip Tabancayla İntihara Kalkıştı

Son Sigarasını İçip Tabancayla İntihara Kalkıştı

49 dakika önce

ANTALYA'da borçları yüzünden bunalıma giren N.K. (45), paketindeki son iki sigarayı içtikten sonra tabancayla başına ateş etti.

Son Sigarasını İçip Tabancayla İntihara Kalkıştı, System.String[]
ANTALYA'da borçları yüzünden bunalıma giren N.K. (45), paketindeki son iki sigarayı içtikten sonra tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan Koç, ameliyata alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi 2640 Sokak'ta bulunan apartmanın bahçesinde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ve çevreye borçları yüzünden bunalıma giren N.K., apartman bahçesinde bir süre oturdu. Burada paketindeki son iki sigarayı içen N.K, daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesi üzerine evlerinden çıkanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki N.K.'yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. N.K., ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

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